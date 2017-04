Calzadilla: Ruptura del hilo Constitucional comenzó con sentencia de Amazonas #4Abr

Hoy en rueda de prensa el secretario General del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), diputado Simón Calzadilla, reiteró que la ruptura del hilo constitucional comenzó el pasado 30 de diciembre del 2015, con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que desincorporó a los diputados del Estado Amazonas y desconoce el resultado electoral.

“A partir de ahí comienza el desconocimiento del procesos electoral y emprende la ruptura del hilo constitucional, a este también se agrega el decreto de Emergencia Económica, que en la constitución dice: que la Asamblea Nacional (AN) tiene el control político y que puede autorizarla o no, la AN no la autorizó y sin embargo el TSJ, usurpando funciones legislativas y contradiciendo la Constitución aprueba el decreto” dijo Calzadilla.

Aseveró que con una orden cautelar que viola la Constitución deja sin representación política al Estado Amazonas, con un juicio que tiene 15 meses sin sentenciar, evidenciándose el retardo procesal, las violaciones fragante de los derechos civiles, políticos y una clara denegación de justicia para con los diputados y el pueblo amazonense.

Calzadilla informó que los próximos días acudirán a la Fiscalía General de la República, para que de inicio a los procedimientos penales que puedan recaer sobre los Magistrados que integran la sala electoral del ente judicial por la denegación de justicia.

Ostentó que estas son las dos grandes excusas que han sido utilizadas para no rendir cuenta, “desde el pasado mes diciembre del 2015 comenzó la ruptura del hilo constitucional”, por ello anunció que el martes 18 de abril se movilizarán hasta las adyacencias del TSJ en una congregación pacífica encabezada por el gobernador del estado Amazonas Liborio Guarulla, los diputados indígenas, los diputados de la unidad y representación del pueblo amazonense para exigirle al órgano judicial que se haga justicia con los representantes legales de la población indígena.

Para finalizar, aseguró “que estos son los dos grandes elementos iniciales, que conllevó a la ruptura del orden constitucional y el tránsito acelerado de una democracia a un régimen tirano y opresor, que usurpa la soberanía que radica en el pueblo y que ha sido secuestrado por unos magistrados del TSJ”.

