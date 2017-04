Calle, presión y unidad. Por Yrmana Almarza (@Yrmana) 

Viernes Santo… perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónanos Señor. Te hemos dado la espalda, te hemos negado mil veces, te hemos escupido y nos entregamos a las mieles del mundo. Con justicia llegó tu fuego y nos quemó. Aprendimos la lección, entendimos el mensaje y arrepentidos volvemos a ti, porque tú eres la ruta, eres el camino. Comprendimos que contigo todo y sin ti nada. Eres único y verdadero. Nadie es más grande que tú, nadie es más poderoso, nadie es más amoroso y misericordioso. Padre Eterno tu mano jamás la dejaremos de nuevo; nunca más escucharemos falsos dioses, nunca más seguiremos falsos profetas porque sólo tú eres la verdad y la vida, sólo tú Señor. Eres quien cuida de nosotros y cuando estamos bajo tu cuidado no estamos solos. Tu luz es nuestra dirección, la única dirección. Nuestras malas decisiones nos alejaron de ti y por eso necesitamos aprender más de ti. Bajo tu Santo amparo avanzamos ahora y ya no tenemos miedo, no le tememos al maligno y ya sabemos quién es nuestro enemigo. Gracias a tu luz lo vemos bien, no nos engañan más. Unidos bajo tu manto lo enfrentamos y luchamos porque este aprendizaje lo hemos vivido para que se cumpla tu propósito en nosotros: ser felices. Tu casa está cada día más llena. Todos amamos tu casa porque es nuestra misma casa mi fiel Señor y en ella somos transparentes, nada podemos ocultar. Hoy Viernes Santo, día que todos los que te llevamos en el corazón y vivimos la vida de acuerdo a tus enseñanzas, recordamos tu muerte física pero llenos de paz nos consolamos en la promesa de tu resurrección. Así vive el país… tiene un gran dolor por todo lo que hemos perdido, por todo el daño que hemos permitido que nos hagan pero hemos visto la luz y por eso ya no tenemos miedo. Sabemos lo que debemos hacer para volver a la senda del bien. Gracias mi Dios por tu sacrificio, por tu entrega. Gracias Padre Gracias y danos tu bendición porque estamos en plena travesía del desierto, seguros de cantar al final el Himno de Victoria. “Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar llama a ese Hombre con fe, sólo él abre al mar. Hermano no tengas temor si detrás viene el Faraón, al otro lado tu pasarás y allí tú vas a cantar el Himno de Victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese Hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando Él te ve, llama siempre a ese Hombre que tiene el poder. Si tu pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el Himno de Victoria, ¡del otro lado cantó! ¡Del otro lado cantó! ¡Del otro lado cantó!”.

Habrá elecciones… Aunque en el CNE oficialmente no han dicho nada, no han anunciado el cronograma, ni hecho algún pronunciamiento sobre el tema, habrá elecciones este año. El asunto económico es un gran detonador. La presión internacional y la interna también lo son. Se especula que las elecciones serían en noviembre y las primarias en julio, que es ya. Después del proceso de validación, los partidos trabajan en eso, en las primarias quienes las promueven y en el consenso quienes no quieren las primarias. Lo cierto es que la fórmula de calle, presión y unidad por lo menos en el mensaje, en la petición, en el reclamo, resultó poderosa. ¿Se mantendrá? Deberían porque como dijo Leopoldo López en su tiempo y que cala perfecto en este momento “el que se cansa pierde”.

Por eso hay que respaldar… la marcha del 19 de abril es una importante oportunidad para que en la calle expresemos con todo nuestro espíritu el deseo que tenemos de cambio en la conducción política del país, las regiones y las localidades. ¡Por allá nos vemos!

Chiste malo… soñé que hablaba con el profesor Ender Arenas sobre la investigación que le están haciendo a las cáscaras, las yemas y las claras de los huevos en San Félix. Según, están identificando de donde provienen las ponedores de tanta huevamentazón. El profesor Arenas me dijo que se trajeron a los huevos del mundo en investigación forense.

Por cierto… un cartón de huevos cuesta 9mil bolívares. ¡Epa, falló la seguridad, falló la seguridad!

Cambios… Siguen los cambios o las propuestas de cambios dentro de Un Nuevo Tiempo Zulia. Uno de los posibles cambios es el de la presidencia del partido. Una mujer fiel y leal a Rosales podría ser la nueva cabeza del partido. Se trata de la señora Zulay Medina, quien por años ha sido un brazo ejecutor de la política de UNT en la región y operadora de confianza de Rosales. Otro cambio que se ventila en los pasillos de la casita es el de la Secretaría General. Según me cantan los pájaros que se posan en la mata de mango, el ofrecimiento se lo han hecho a Víctor Ruz, quien es sobrino de Medina y cuya retirada de UNT causó cierto pesar en algunos cuadros base del partido. ¿Volverá Ruz al partido de la casita? ¿Le pondrá el negro su toque irreverente a UNT? La respuesta más adelante del mismo Ruz.

Entregados a sus padres… El Gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, ordenó que los 17 jóvenes que fueron detenidos por protestar o por agitar esta semana que pasó en Maracaibo, se entregaran a sus padres. ¡Qué cosas, no!

¿Dónde está Chuo? se lo tragó la tierra.

La otra mesa… en Maracaibo sale valientemente con Voluntad Popular a la cabeza, hacen ruido y están diciendo que estamos molestos por esto que estamos pasando como sociedad.

“Oportunidad para ellos”… Llamé a Víctor Ruz y le pregunté si aceptó o no la propuesta del partido de la casita, la de asumir la secretaría general y me respondió: “Me estoy enterando, pero conociendo a Rosales no creo que coloque a dos personas con parentesco en cargos de decisiones clave”, refiriéndose a su tía, la señora Zulay, quien suena para ser la presidenta regional de UNT. Ruz me dijo que de recibir una llamada o reunirse con Rosales, “le pediría que entienda mi separación, mi salida del partido que no fue molesto con Rosales”. Le expliqué al negro, que entiendo que Rosales anda llamando a la gente en un interés de hacer las pases, de hacer borrón y cuenta nueva, de perdonar y me respondió que “en eso de que me perdone, hablando de mi caso, a mí no, tal vez a otros si hay que perdonar porque se fueron hablando muy feo de Un Nuevo Tiempo”. Le insistí en saber si volvería al partido de la casita y me dijo: “Eso sería una oportunidad para ellos, pero no para mí. A mí no se me ha brindado esa propuesta, no se me ha hecho. Ahora que el país exige tanto es un momento crucial para saber con quien estar, con con quien voy a marchar, si con PJ o con AD. Yo quiero marchar por un solo objetivo y no por objetivos distintos”. Ruz sigue su trabajo en “Maracaibo Irreverente” y me aseguró que no ha recibido ninguna llamada para asumir ningún cargo en el partido azul. “Dije en mi carta -de renuncia- que estoy a la orden del trabajo. Estoy de acuerdo con Rosales que no hay que arriesgar a la gente con acciones de calle peligrosas. Yo pienso que debemos luchar por las elecciones regionales y alcaldías para recuperar espacios y prepararnos para un proceso presidencial”. Como siempre, gracias a Víctor por contestar. El jardín de los pájaros está a su orden.

No es por allí… La falta de unificación de criterios en la oposición tiene a algunas voces pidiendo elecciones generales este año y no son elecciones generales lo que hay que pedir. Se debe mantener el timón hacia las elecciones de Gobernador que están atrasadas y las de Alcalde porque corresponden este año. Lo demás a su momento y a su tiempo correspondiente. Ya no estamos para fallos ni para ensayos. Ha hacer lo correcto.

AD Maracaibo… qué triste el papel que está jugando Acción Democrática Maracaibo. Después de una jornada magistral en la validación, AD tristemente anda repartiendo panfleticos para recuperar la democracia. ¿Por qué no protestan en la calle como hacen los demás partidos? ¡Ah, porque ellos no son del equipo de los demás partidos! A nadie engañan con esas tomitas del Puente sobre El Lago y del Terminal de Pasajeros. AD Maracaibo sigue en su posición cómoda. Llamó la atención que la primera convocatoria, la del Puente, hecha a nombre de la Mesa de la Unidad sólo tuvo una docena de adecos que utilizaron una gran bandera de Venezuela para tapar que estaban más solos que la una. La del Terminal mejor ni la menciono. Yo creo que AD debe evaluar lo que recibe y en función de eso, definir qué hacer y qué rol jugar y en cuál posición estar. Ambos actos dejaron claro algo y que es preocupante: AD Maracaibo no tiene el apoyo, el respaldo ni la simpatía de los medios de comunicación que representan a la opinión pública. ¿Por qué? Considero que por su posición cómoda y complaciente con Un Nuevo Tiempo que es más que evidente a los ojos de todos. La gente quiere que su clase política dé la cara, diga las cosas que ellos no pueden decir y hagan las cosas que se deben hacer. ¿Dónde están esas claves? El qué decir y el qué hacer que deben seguir los políticos: en las encuestas. A mí no me van a hacer creer que los adecos de Maracaibo o los que operan aquí en Maracaibo no tienen acceso a los resultados de las encuestas nacionales que muestran los perfiles y tendencias de lo que el pueblo venezolano está esperando de su clase política opositora. Para eso se hacen las mediciones, para seguirlas y tomar decisiones. Hacer actividades “por hacer algo” en Maracaibo, no le queda a quienes se hacen llamar los padres de la Democracia.

Por cierto… converso con unos pájaros blancos de muy alto vuelo y me confirman que esta semana será de decisiones importantes en el seno blanco. La encuesta del Zulia ya está lista y entregada a Ramos Allup y su equipo en Caracas. Así como midieron el estado lo hicieron en otras entidades. Segura estoy que esa encuesta tiene datos interesantísimos.

Bueno amigos… hoy es Viernes Santo. Espero que estas pocas líneas les permitan entender que lo más importante en estos tiempos es la reflexión, la oración, nuestra conexión con la pasión dolorosa de Jesús. No olviden que mañana es Sábado de Gloria y el Domingo es nuestra gran fiesta, la resurrección de nuestro Señor.

Nos leemos la semana que viene.

DC / Yrmana Almarza / Me lo dijo un Pajarito / @Yrmana