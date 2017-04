Cachorros aplastan a los Piratas 14-3

Jason Heyward se está cansando de hablar sobre los ajustes que realizó en su swing. En cambio, no se cansa de demostrar que el cambio da resultados. Heyward disparó su tercer jonrón en cuatro días, y su línea entre el jardín derecho y el central en el primer inning marcó la pauta de una noche en que los Cachorros de Chicago hicieron sonar los maderos para vapulear el lunes 14-3 a los Piratas de Pittsburgh.

El jardinero central produjo cuatro carreras -la otra con un roletazo de out en el segundo inning, durante el que Chicago anotó cinco veces. Los Cachorros, campeones de la última Serie Mundial, ganaron por quinta ocasión en seis compromisos.

Un año antes, Heyward bateó apenas para .230, con siete cuadrangulares y 49 impulsadas. Tras 18 juegos en 2017, su promedio es de .294, con tres vuelacercas y 16 impulsadas. “He estado aquí antes”, recalcó. “Tuve un mal año, en que las cosas no salieron exactamente como quería. He trabajado y vuelto. Es bueno ver que esto no se ha acabado, así lo veo”.

Addison Russell fijó un récord personal con cuatro hits por los Cachorros, que impusieron su mayor estadística de la campaña en carreras e igualaron su cifra más alta de imparables, con 17. Poco más de dos años después de irse de 5-0 en su debut en las mayores dentro del PNC Park, Russell bateó cuatro sencillos, hacia distintas zonas del terreno.

“Sólo pongo la pelota en juego y veo dónde cae”, dijo. “Está funcionando. Parece una estrategia muy sencilla”.

Ben Zobrist añadió tres impulsadas para Chicago. Anthony Rizzo empalmó tres hits y estiró a 13 su racha de juegos bateando de imparable. Kyle Schwarber, Kris Bryant y Miguel Montero conectaron dos hits cada uno por los Cachorros.

Chicago anotó cuatro carreras con dos outs en el primer inning ante Chad Kuhl (1-2) y agregó cinco más en el segundo para darle a Brett Anderson (2-0) todo el respaldo para maniobrar en su salida.

El novato venezolano José Osuna bateó tres de los siete imparables de Pittsburgh, además de remolcar una carrera. Kuhl solo pudo cubrir un inning y dos tercios, tolerando nueve carreras, con lo que su efectividad empeoró de 2.60 a 6.63 en menos de una hora.

Por los Cachorros, el venezolano Miguel Montero de 5-3, una anotada. El puertorriqueño Javier Báez de 4-0, una remolcada. Por los Piratas, los venezolanos José Osuna de 4-3, una anotada y una remolcada; y Francisco Cervelli de 4-0. El dominicano Gregory Polanco de 3-0.

