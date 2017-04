Bayern furioso con árbitro de su partido ante Madrid

Bayern Munich culpó al árbitro húngaro Viktor Kassai por su eliminación ante Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Tengo que decirlo, por primera vez hoy tengo una ira increíble. Ira, porque nos robaron. Nos robaron en todo el sentido de la palabra”, dijo el director de la junta de Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, en su discurso en una cena después de la derrota del martes por 4-2 en Madrid.

El club español avanzó con un marcador global de 6-3.

Kassai tomó varias decisiones cuestionables en el partido, entre ellas la expulsión de Arturo Vidal a los 84 minutos, cuando recibió su segunda tarjeta amarilla del encuentro en una jugada en la que el volante chileno pareció ni siquiera tocar al jugador del Madrid Marco Asensio, y convalidar dos goles de Cristiano Ronaldo cuando el delantero portugués parecía estar en posición adelantada.

Rummenigge comparó la derrota en Madrid a la que sufrió frente a Manchester United en la final de 1999, con dos goles en los tiempos de descuento, y el revés por penales frente a Chelsea en la final de 2012 en su propio estadio.

“Creo que todos vimos un partido que pasará a la historia”, dijo Rummenigge. “(El presidente de Bayern) Uli Hoeness y yo hemos recibido muchos golpes. Hoy (martes) fue uno de esos”.

El técnico Carlo Ancelotti también criticó el desempeño del árbitro, mientras que todos sus jugadores coincidieron en culpar a Kassai por la eliminación.

“Cuando el Madrid tuvo miedo, el árbitro comenzó con su espectáculo”, comentó Vidal. “Nos eliminó”.

Thomas Mueller indicó que le cuesta culpar al árbitro por el revés, “pero no cabe más remedio” que hacerlo.

“Es una lástima que un gran partido, un tremendo partido, sea decidido por un hombre con un silbato”, dijo, por su parte, el extremo Arjen Robben.

Sin embargo, los jugadores de Bayern no mencionaron otras decisiones incorrectas del árbitro que los beneficiaron. Vidal fue afortunado por no ver su segunda amarilla del partido antes, a los 48 minutos, por una falta sobre Casemiro, y el penal que fue pitado a favor de Bayern, cuando Robben cayó luego de una entrada de Casemiro, pareció no ser una falta.

Además, dos jugadores de Bayern estaban en posición adelantada cuando Sergio Ramos hizo un autogol a los 78.

Ancelotti abogó por el uso de la tecnología inmediatamente después del partido, al decir que este tipo de errores son inaceptables para un partido por los cuartos de final de la Champions.

Para colmo de males para Bayern, el club alemán perdió a su portero Manuel Neuer por el resto de la temporada, tras fracturarse el pie izquierdo cuando Cristiano anotó su tercer gol del partido.

DC|AP