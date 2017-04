Autor de polémica fotografía de una monja junto a un GNB no asegura que no es un montaje

Donaldo Barros, un joven fotógrafo caraqueño reconocido por su trabajo La Historia de un Vecino donde difunde relatos sobre personajes y sitios de la zona capitalina, rechazó los señalamientos que se ha hecho en su contra por la foto más polémica que se tomó en la marcha de “El Silencio”.

Barros contó cómo fue el momento exacto en que se produjo esta imagen. “la señora estaba abajo pasando por el puente, ella da clases en el Colegio María Auxiliadora, (me enteré después de esto), la monja estaba en ese momento perturbada por las bombas, algunas personas le ofrecieron ponerse una máscara y no quiso. Inclusive tengo fotos de ella con los ojos muy irritados por los químicos de los gases”.

Dijo que ha recibido muchos comentarios positivos y otros negativos, pero lo que no concibe es cómo hay personas que piensen que dos personas se van a prestar en un momento de tal tensión para esto.

Por su parte señaló que “lamentablemente la gente lo que desea es que se juzguen a todos por igual, de verdad no lo entiendo, en mis redes sociales he recibido de todo, comentarios a favor, como personas que me dicen cosas inimaginables, La gente que desea una sociedad positiva cómo puede apostar a eso?”.

DC/EU