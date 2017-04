¿Autogolpe, autogol o error “inducido”? Por Darwin Chavez (@darwinch857)

AL CIERRE. Me informan que la “alineación de los astros” está en marcha. Hay condiciones. Hay conversaciones. Hay cambios de bando. Hay cuadraturas. Hay ruido de sables. Muchos intentan desligarse del autogolpe y la represión. Varios buscan salvarse en lo que pudiera venir. Muchos han sido tocados. Hay líderes rojos acostumbrados a “volarse la cerca” que se declararán neutrales en el momento preciso. No abogarán por el régimen, ni se opondrán a la transición. Hay un proceso interno silente, camuflajeado y disfrazado de apoyo. Consulté cuando estarán totalmente “alineados los astros” y me dijeron: “Cuando todo esté de acuerdo con las condiciones que estamos buscando”.

EL ERROR (I). No hay que ser muy inteligente para entender que las sentencias 155 y 156 fueron los errores más costosos cometidos por el Gobierno en varios años. Algunos piensan que son los más garrafales que han cometido en los más de 18 años de pesadilla revolucionaria. Pusieron la torta ¿O alguien les dio la torta? Entender realmente qué pasó y todo lo que pueda estar detrás de ese costoso error es muy difícil por dos razones. La primera, es la compleja dinámica interna que funciona u opera en el oficialismo donde hay muchas tendencias públicas y otras que permanecen ocultas y trabajan tras las sombras. La segunda, que el Gobierno y el PSUV son una especie de caja negra por lo poco que se sabe y los detalles que logran filtrarse hay que filtrarlos muy bien, valga la redundancia. Pero además esas sentencias hay que visualizarlas en un contexto que va mucho más allá de la simple necesidad de sostenerse en el poder. Hay mucho en juego. No es sólo el poder, está en juego la protección ante las persecuciones, investigaciones y juicios a los cuales serían sometidos la mayoría de quienes hoy pretenden jugar a la guerra. Pero también está en juego la necesidad de acelerar una transición negociada que deje vivo el legado de Chávez a la espera de mejores tiempos, buscando evitar que el lado más feo de la crisis les estalle en la cara y acabe con el proceso. Veamos el problema en varias de sus partes y luego ustedes escogen con cuál quedarse. Es importante destacar el inmenso poder que tienen los radicales en el Gobierno. Ellos tienen el control de casi todo, pero principalmente de los cuerpos de seguridad que son vitales para aplastar a la disidencia. Los radicales recularon a medias con las sentencias como consecuencia de la presión nacional e internacional, pero mantuvieron otros aspectos que para ellos tienen que ver con dinero y negocios que son las nuevas asociaciones estratégicas en materia petrolera. Dinero para paliar la asfixia de las finanzas públicas y poder comprar alimentos, medicinas y sobre todo pagar los compromisos de deuda que están por vencerse. El riesgo de default no está muy lejos. Y negocios porque los enchufados se van a beneficiar de los negocios que van a surgir. Estos aspectos son los menos conocidos, pero quizás son los más importantes. Recularon en la oficialización de la dictadura, pero sus actuaciones van en camino a confirmar que hay un régimen dictatorial de nueva generación. No tocaron la inmunidad de los parlamentarios y regresaron las facultades legislativas, pero intensificaron la represión y hasta el cerco de la Asamblea Nacional. Pretenden apagar con dureza todo intento de reclamo popular. No quieren que se les caliente la calle a niveles que no puedan manejar con facilidad. Están llegando al descaro de usar con demasiada frecuencia a los colectivos armados para reprimir a la ciudadanía, lo que por supuesto puede generar una escalada peligrosa para la estabilidad del país. Y lo hacen para prepararse ante cualquier intento de desobediencia de los integrantes de los cuerpos de seguridad. Si no lo hacen policías y militares, lo harán los colectivos. Policías y militares saben que por sus actuaciones pueden ser acusados de violar los derechos humanos y no podrán escudarse detrás de la “obediencia debida” porque en este delito la responsabilidad es personal. Eso pudiera causar una especie de rebelión de militares y policías para no atacar con excesiva fuerza a la disidencia, si las calles se encienden a nivel de caos. Esto demuestra otra cosa interesante y es que el Gobierno está viendo cerca el final y más que tratar de evitarlo, busca llegar a ese momento en las mejores condiciones. No podrán sostenerse eternamente y saben que deben negociar, pero la única vía que ellos conocen es radicalizándose para buscar lo que quieren.

CATÁSTROFE. Asistí al foro sobre la crisis económica organizado por la Fundación “Humanismo y Progreso” que contó con la destacada participación de tres importantes economistas como Orlando Ochoa, Gustavo Machado y Carlos Hermoso. Confieso que me impactó la explicación de Ochoa sobre la realidad del país y trataré de exponer los aspectos más importantes de su análisis. Este economista asevera que al día siguiente de producirse un cambio político, se debe comenzar a trabajar para detener la “catástrofe económica” a través de un plan de emergencia que debe incluir planes de estabilización, financieros y petroleros para abordar la difícil complejidad de la crisis nacional y para lo cual según sus cálculos debería buscarse unos 70-80 mil millones de dólares de financiamiento externo acudiendo a los organismos con esas competencias, pero especialmente con el Fondo Monetario Internacional. La acumulación de errores económicos en la era chavista supera ampliamente a todos los desaciertos incurridos en los 40 años anteriores, hasta el punto que asevera que el modelo de Chávez destruyó la credibilidad del país ante el mundo e incluso en algunos aspectos estamos peor que Grecia en su momento más crítico, como por ejemplo en el déficit del sector público. La deuda externa supera los $150 millardos incluyendo las acreencias financieras, no financieras y todo lo que se esconde detrás del oscuro endeudamiento con China. Ochoa considera que en ese plan de emergencia se debe hacer mucho hincapié en la recuperación de la producción y comercialización de petróleo, ya que ese sector representa 95% de los ingresos actuales en divisas y por conceptos de exportaciones, ya que el sector industrial prácticamente no existe. Pero en el sector petrolero se requiere detener la caída en la producción y comercialización que acumula 22% en la era del Chavismo. El especialista dijo algo que llamó mucho la atención y es que no hay ningún precedente histórico que sea similar al actual ritmo de empobrecimiento de los venezolanos en los últimos dos años, llegando la pobreza en 2016 a más de 81% de la población. El plan que propone Ochoa en realidad son dos: cada uno de 12 meses. El considera que de tomarse las medidas correctas en 24 meses se podría estabilizar la economía y que la población comience a sentir una mejoría en su calidad de vida. Confieso que llegué preocupado al foro y luego de escuchar a Ochoa y el resto de los economistas salí peor.

EL ERROR (II). El autogolpe parece también un autogol, porque la mayor parte de las tendencias internas fueron tomadas por sorpresa con esas sentencias. Incluso en el sector militar el tema no agradó en nada y por eso hubo resistencia hacia emitir algún respaldo institucional a las mismas. Como evidencia nunca se produjo el anunciado pronunciamiento de apoyo del Alto Mando Militar a las sentencias 155 y 156. Pretendieron obligarlos, pero el general Vladimir Padrino López no logró convencer a los que se oponían a esa temeraria acción. Por eso el acto que el Presidente tendría con los militares el pasado viernes 31 de marzo y en el cual los conminaría a expresar su respaldo al autogolpe, se suspendió a última hora. Era un riesgo tratar de empujar a los militares a ese callejón sin salida, aunque realmente si tiene salida. Los militares guardaron silencio y siguen guardando silencio. Pero internamente hicieron mucha bulla, se movieron y hasta amenazaron. Pero además es un autogol porque no tiene sentido dar más argumentos a sus enemigos internacionales para acusarlos de dictadores ¿Qué sentido tenía tomar esas decisiones y dar un golpe a la Constitución en medio de la discusión sobre si en Venezuela existe una alteración del hilo constitucional? Ningún sentido y por eso hay grupos internos que consideran que con esa conducta es poco lo que ayudan a la estabilidad del Gobierno. Pero además la radicalización es un autogol porque encerrarse y aislarse no es la salida para que ellos se sostengan en el poder, porque hay mecanismos internaciones que nada tienen que ver con una invasión armada y que los pueden obligar a sentarse a negociar una transición ¿Quieren un ejemplo? El Gobierno de Maduro tiene serios problemas financieros. Tan serios que las sentencias buscan habilitar al ejecutivo para vender a sus aliados mayores participaciones en las empresas mixtas y así recibir dinero que será usado mayormente para pagar fuertes compromisos de deuda que se vence en estos días. Si el régimen necesita dinero, pocos se atreverán a prestar o asociarse con un Gobierno que es casi que un Estado fallido que se aisló de la comunidad internacional. Pero además poco le prestan dinero a una gestión que no sabes hasta cuándo durará en el poder. El problema es que quienes tienen el mayor control del poder no saben actuar de otra forma. Por eso algunos lo consideran un autogol.

VIAJE. Algunos medios que integran el aparato de propaganda oficialista se encargaron de confirmar mi comentario de la semana pasada, sobre el viaje de chavistas disidentes a la República Dominicana. Ellos solo mencionaron el nombre del general Miguel Rodríguez Torres y eso es totalmente cierto, aunque mienten al no mencionar al resto de la delegación. Ellos señalan que el alto oficial disidente fue a una supuesta reunión para preparar un golpe contra Nicolás Maduro y eso es casi que la acusación normal y formal que siempre hace el Gobierno. Creo que el motivo o los motivos del viaje fueron otros, claro está siempre relacionados con la transición democrática que desean factores internos y externos. El general Rodríguez es una pieza de alto valor. Primero sabe mucha información sobre la vida privada y los negocios de muchos que están en el Alto Gobierno y por eso en parte sólo amagan contra él. Varias veces han circulado versiones sobre su supuesta detención y él sabe que en cualquier momento eso puede ocurrir. Hasta ahora han sido amenazas, pero quien sabe si concretan las aspiraciones de varios en el régimen. Quizás la cantidad de información que tiene es su inmunidad, por ahora, ante los deseos oficiales. El también es una pieza importante porque forma parte del grupo “Los Centauros” de los cuales he comentado en muchas ocasiones y que son un sector militar, entre retirados y activos, que tiene influencia en la Fuerza Armada Nacional. La mayoría de los oficiales retirados son una especie de “jarrón chino”, pero en el caso de Rodríguez Torres no lo es ¿Por qué y para qué habrá viajado el general a República Dominicana?

EL ERROR (yIII). Ante la complejidad de los hechos que formaron parte del autogolpe, consulté con el fin de saber si las sentencias y sus efectos eran un error “inducido” y la respuesta fue elocuente: “Sí, como la mayoría de las acciones que se ejecutan como recomendaciones que se hacen para generar esos errores, que tienen un alto costo para el Gobierno”. Eso me confirma que la tesis del “Deep State”tropicalizado si es real y sigue funcionando en las profundidades del Alto Gobierno. Eso que llamo “Deep State”, adaptando esa figura que al parecer existe en el Gobierno de los Estados Unidos, es un grupo que forma parte la gestión y que actúa en coordinación con otros que ya no están en el Gobierno. Buscan crear las condiciones para que se produzca la transición. Quieren preservar el legado de Chávez. Quieren salvar la imagen del difunto del deslave que se gestaría una vez que el lado más feo de la crisis estalle. No sólo actúan en Venezuela, sino que tienen relaciones con países clave en la resolución del conflicto. La misma fuente que consulté me dijo: “Eso que tu llamas “Deep State”es real, aunque no tiene nombre definido. A veces lo llaman Fuerza 1”. Esa denominación de “Fuerza 1” retumbó en mi memoria e hice otra consulta, pero sólo recibí un mensaje final: “Seguimos en contacto”.

SILENCIO. Tal como lo advertimos en Verdades y Rumores la conducta de la Fiscal General de la República confirmaría o negaría que su alerta sobre la ruptura del orden constitucional, era una posición independiente o formaba parte del “falso positivo” para tratar de resolver la polémica por el autogolpe. Si actuaba como es su obligación contra los magistrados golpistas, ratificaba que había dicho eso con independencia. Pero como hasta ahora guarda silencio está confirmando que fue parte del montaje de la controversia. Lo que es innegable es que Luisa Ortega Díaz tiene serias diferencias con el Gobierno, aunque eso no sea un obstáculo para ciertas ayudas estratégicas.

CONTRA EL TIEMPO. Esa es la carrera que está corriendo buena parte de la Mesa de la Unidad Nacional, aunque no toda la MUD anda en el mismo camino, con el fin de aprovechar esta coyuntura para reconectar con la ciudadanía y acelerar el necesario proceso de cambio en el país. No es fácil porque se acerca la Semana Santa y tradicionalmente, pero las cosas pueden cambiar, esa es una época en la cual la mayor parte del país se desconecta por completo para descansar. El Gobierno anhela que llegue ese salvavidas ante lo que ocurre. Comparto la tesis del muy golpeado diputado de PJ, Juan Requesens, quien hace varios días advirtió que la oposición tiene que arriesgar más para hacer más costoso el desenlace político al Gobierno. Se trata de calentar la calle. Se trata de motivar al ciudadano. Se trata de vencer el miedo que tienen muchos ciudadanos a expresar su descontento contra el régimen. No es una tarea fácil porque un Gobierno en apuros usa todos los medios represivos, legales e ilegales, para tratar de contener el malestar popular. Por eso los colectivos están haciendo el trabajo que no deberían realizar los cuerpos de seguridad. Con cada bomba lacrimógena, con cada venezolano golpeado, con cada ciudadano herido o detenido aumenta el “costo de salida” para quienes se aprovechan del poder ¿Y el costo para la disidencia? También existe, también es real. Pero también es cierto que actuando solo por las redes sociales no se produce un cambio.

EXTRAÑO. Me llama la atención que en estos días tan complicados en los cuales los diputados de la Asamblea Nacional han tenido tanto protagonismo, no todos los parlamentarios están involucrados. Hay partidos cuyos diputados están ausentes. Siempre destacan los parlamentarios de Primero Justicia, Voluntad Popular y Alianza Bravo Pueblo. AD está representada por Henry Ramos Allup. En el caso del Zulia son más los ausentes, que los presentes. Sólo se ve muy activo a Juan Pablo Guanipa, mientras los demás deben andar en otras cosas muy alejadas del conflicto. Ese esfuerzo de PJ, VP, AD y ABP al final les traerá buenos dividendos porque la gente no es pendeja y se fija quienes de verdad están luchando por el cambio. Los heridos sólo los están poniendo algunos partidos, mientras otras organizaciones andan en “offside”y algunos de sus líderes no aparecen en momentos clave y a veces solo envían mensajes dignos de Cantinflas.

UNIDAD. Muy activa sigue la Unidad Zulia coordinada por Gustavo Ruiz en estos últimos días que han sido muy conflictivos como consecuencia de las sentencias que decretaron el autogolpe. Con toda la dificultad que implica convocar al ciudadano en estos momentos de crisis severa y en días laborables, se nota el esfuerzo que ese grupo de partidos que incluye a Voluntad Popular, Primero Justicia y Copei, entre otros, viene haciendo para calentar la calle y así aumentar la presión ante la ruptura del orden constitucional. Eso contrasta con la excesiva pasividad de la otra MUD que al parecer solo se reúne, pero en la calle no se siente, ni se ve. Apenas para este jueves convocaron algo.Mientras la Unidad siga en la calle, poco a poco ira sumando a más y más ciudadanos molestos y deseosos del cambio. Las cosas están tan mal, que cualquier cosa puede ocurrir.

CRECIMIENTO. Carlos Alaimo y su “Pasión por el Zulia” apuestan por un crecimiento rápido en todos los municipios de estado. Han venido poco a poco creando sus estructuras municipales y la proyección es presentar candidatos a todas las Alcaldías. Incluso me aseguran que están buscando un candidato a la Gobernación ¿A la Gobernación? Pregunté y me dijeron que si porque están viendo un importante nicho en el sector de los independientes que cada día es más amplio. Consulté si sus aspirantes competirían en las hipotéticas primarias de la MUD y me confirmaron que sí.

UNT. Me cuentan que en el cogollo de Un Nuevo Tiempo hay mucha satisfacción por los resultados de la validación, pero no sólo por la cantidad de firmas, sino por el funcionamiento de la estructura. Para UNT este proceso fue una especie de simulacro en el cual midieron la efectividad de sus cuadros y movilizadores. Al final hay buenos resultados aunque siempre quedan cosas por corregir. Les gustó tanto el resultado, que eufórico Elías Matta dijo que estaban listos para derrotar a sus adversarios. Me imagino que se refería al bloque de PJ y VP en las hipotéticas primarias opositoras en el Zulia. En UNT poco importa el resto del país, porque su objetivo es de nuevo ganar la Gobernación del Zulia y ganar varias Alcaldías, principalmente la de Maracaibo.

GUERRA. Y muy sucia es la que está en marcha contra el precandidato de la Unidad a la Alcaldía de San Francisco, Gustavo Fernández. Tal como señaló el amigo Angel Monagas recientemente el equipo de Omar Prieto prepara la artillería contra Fernández. Pero no sólo desde el oficialismo buscan sacarlo del juego, sino que sus adversarios de la MUD andan en la misma tónica para poner en entredicho el liderazgo del colega periodista en esa zona de la ciudad. Si me baso en la encuesta de IVAD que comenté hace varias semanas, Gustavo Fernández sigue siendo la mejor opción de la oposición para derrotar a Prieto o a quien sea finalmente el candidato del PSUV. Por cierto, aún espero las encuestas que me harían llegar para desmentir los resultados del estudio de IVAD. Sigo a la orden para eso.

CRÍTICAS. Varios mensajes recibí sobre las supuestas “ayudaitas” que el CNE le dio a Un Nuevo Tiempo. Ante esos señalamientos consulté a tres amigos. Dos de ellos forman parte de distintos partidos de la MUD y el tercero es de la tolda de la casita. Los dos primeros coincidieron en señalar que el Consejo Nacional Electoral ayudó con muchas “casualidades” a Un Nuevo Tiempo para que saliera bien librado del proceso de validación. Señalan que el sábado les colocó cinco máquinas y el domingo llegaron a seis los equipos dispuestos para atender a los validantes: “Eso cayó muy mal en la dirigencia opositora y esos números no serán suficientes para frenar el bloque del “Anti Rosalismo” en el estado, en el cual incluso se pudiera sumar AD si UNT les cierra el paso y les quiere dar migajas. A los demás partidos solo les activaron tres máquinas”. Ante la posición de los adversarios de UNT consulté a un amigo: “El CNE no nos ayudó en nada porque bastante tuvimos que presionar para que aumentaran las máquinas ante la avalancha de gente que llegó a los puntos de validación. Estamos con la Unidad y contra el Gobierno”. Estas corrientes internas en la MUD del Zulia hacen presagiar un muy movido e interesante proceso de primarias para elegir al candidato a la Gobernación y los abanderados a las Alcaldías.

CANDIDATO. En Acción Democrática aumenta la cantidad de dirigentes interesados en competir en las primarias opositoras. En el municipio San Francisco surge ahora la aspiración de Yenfred García quien es el secretario de Finanzas del Sindicato de la Industria de la Bebida del estado Zulia (SITIBEB). Entiendo que hasta oficializó su aspiración en una comunicación dirigida a Alejandro Parra, quien es el secretario general municipal de AD en ese municipio y era el único precandidato. Ahora Parra tendrá competencia, porque García ya está en campaña visitando a las comunidades. Yenfred García tiene un valor importante para los cambios políticos que están en marcha y es que apenas tiene 38 años. Esperemos a ver cómo avanza su aspiración.

¡CONFIRMADO! Gracias al ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Jorge Arreaza por confirmar mis comentarios sobre el deplorable estado de las operaciones de las minas de carbón en el Zulia, porque hace unos días vino y anunció la supuesta inversión de $11 millardos para reactivar las labores en Paso Diablo y Mina Norte. Por fin el Gobierno le presta atención a la crisis que afecta a Carbones del Zulia (Carbozulia). Lo más importante es que vigilen muy bien el manejo de esa enorme cantidad de dinero, no sea que “El Rey Midas” los desaparezca y se repita la historia de todas las empresas en las cuales ha estado involucrado y que han caído casi que en la quiebra. Ojala ese anuncio no sea otro pote de humo oficial, porque es necesario recuperar las operaciones de extracción y comercialización de carbón. En lo muy personal dudo que esa cantidad que supuestamente será invertida llegue, porque es pública y notoria la falta de liquidez del Gobierno.

DC / Darwin Chávez | Verdades y rumores | @darwinch857 | darwinch67@gmail.com