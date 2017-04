Así es la vida de Maya Berry Spear tras tres años de la tragedia (Video)

A tres años del asesinato de Mónica Spear y su esposo Thomas Berry, su hija Maya Berry Spear ha encontrado en el arte y su familia una gran fuente de aliento.

“La agenda de Maya está ocupada con sus amigos, sus familiares, fiestas, va a los parques temáticos y su colegio. Muchas veces se queda en casa y se dedica a hacer su arte, le encanta la pintura, la arcilla”, manifestó su abuelo Rafael Spear, quien con su esposa Inge Mootz Spear la están criando.

Durante una entrevista ofrecida a People en Español, indicó que es una niña muy inteligente, madura y más fuerte que un adulto: “Ella me ha enseñado a tratar de no mostrar el dolor y la tragedia que hemos pasado, en muchas ocaciones ella me ha dicho yo no lloro porque no quiero que tu llores y eso me muestra a mi la fortaleza de Maya”.

“A pesar de sus ocho años es una niña con muchas actitudes de adulto”, expresó desde su casa en Orlando, Florida.

Asimismo, contó que Maya jamás ha querido contar lo que ocurrió la trágica noche del 6 de enero de 2014 cuando se trasladaba con sus padres en una carretera de Venezuela.

“Personalmente ella nunca me ha contado los detalles de lo que vivió ese día, pero sabemos que sí sabe y que conoce mucho de lo que ocurrió y está muy consciente de lo que pasó”, comentó Rafael Spear.

Señaló que siempre le ha dicho a Maya que sus padres lamentablemente no están en la tierra sino en el cielo y que “algún día, en un futuro muy lejano, estarán juntos con ella y que recuerde que ella está acá porque la vida le tiene reservado un papel importante”.

“No somos la única familia que ha estado envuelta en una tragedia como esta. Es muy común y corriente que si estás en la hora y el lugar no indicado, algo de esto te puede ocurrir. ¿Qué paso, cómo pasó? No sé, pero el hecho es que no tenemos ya más a Mónica y no tenemos más a Thomas y Maya está huérfana”, dijo.

De igual forma, Inge, la madre de Mónica, aseguró que su nieta tiene muy presente a sus padres.

“A Maya le gusta mucho ver fotos de su mamá y su papá. Cuando ve las que están ellos tres juntos se sonríe, tal vez recordando los momentos felices que vivió con ellos. Siempre que habla de ellos, habla con mucho amor. Cuanto ella los quería y cuanto sus padres la querían a ella”, agregó.

Además reiteró que en un principio la pequeña no contaba nada de lo que pasó el día del asesinato: “Ella se desahogaba con su maestra. Nos enterábamos por su maestra o por su sicólogo de lo que ella sentía”, recordó.

DC | Sumarium