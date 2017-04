Artistas se pronunciaron ante el asesinato de Juan Penalete

El futuro de mi hija, que confió en Dios será próspero y seguro EN SU PAÍS , te lo debo a ti y a todos los jóvenes héroes que están al frente de esta lucha… como venezolana que no salí hoy a las calles primero por MIEDO, si, sentí miedo, un pánico terrible que me paralizo porque se que somos nada ante la mirada de asesinos que nos están masacrando y segundo porque soy madre y esa no es una labor que tenga pausas, pero se me cae la cara de vergüenza al no haber luchado hoy igual que Juan Pablo. Los niños el día de mañana deberán conocer las caras de sus héroes. Y me vuelvo a preguntar… y ahora? Y su familia? Y que sigue? Y hasta cuando TODOS los que seguimos con vida seremos parte del sorteo diario para dejar de tenerla solo por querer un futuro bonito… 💔🖤

