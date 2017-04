Sectores populares del país a través de los consejos comunales y la unión cívico-militar no deben permitir guarimbas en la comunidad, así lo aseguró el ministro para las comunas, Aristóbulo Istúriz.

“Comuna que se respeta no debe permitir guarimba en su zona. Consejo comunal que se respeta no debe permitir vandalismo, urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, corredor, una parroquia, una base de misiones, no debe permitirlo”, expresó el ministro.

Asimismo indicó, que organizaciones sociales intentan mejorar los daños registrados en los últimos días por las manifestaciones en el país.

DC/G