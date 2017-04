Animales devoraron cadáver de bebé en morgue de Hospital Central de Valencia

Sofia Noemy tenía sólo tres días de vida cuando murió a causa de una insuficiencia respiratoria en el Hospital Central de Valencia, estado Carabobo. Su muerte, de por sí, fue algo muy duro para sus padres, pero se convirtió en algo peor cuando su cadáver fue devorado por animales en la morgue del hospital mientras esperaba ser retirado.

Sofía era sietemesina, nació el pasado sábado 22 de abril a las doce de la noche en la maternidad de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia (CHET), y vino al mundo con problemas respiratorios, por lo cual estuvo en la sala de Cuidados Intensivos hasta su muerte, ocurrida a la media noche del martes 25 de abril. Era la menor de dos gemelas.

A las seis de la mañana del miércoles el cuerpo de Sofia Noemy fue llevado a la morgue del hospital mientras sus familiares hacían los trámites correspondientes para retirar el cuerpo, con la desagradable sorpresa de que, al llegar a las once de la mañana, con los papeles correspondientes para retirar el cuerpo, uno de los trabajadores encargados de hacer las entregas de los cadáveres sacó de la urna el cuerpo de la niña, pero lo volvió a meter rápidamente, diciéndole a los presentes que “ocurrió algo” con los restos de la niña: se lo habían comido los animales.

Evelyn Romero, tía materna de la niña, cree, al igual que el resto de la familia, que el cadáver de Sofia fue devorado por perros o gatos, ya que no tenía manos, le faltaba un brazo; la cabeza estaba completamente irreconocible, con parte de la osamenta a la vista y pedazos de carne sanguinolenta con evidentes muestras de haber sido mordidas.

Romero aseguró que no es la primera vez que esto ocurre en la morgue de dicho hospital, el empleado que las atendió no quiso revelar su identidad y aseguró que han puesto la denuncias en reiteradas oportunidades pero nadie ha hecho caso al respecto. Romero asegura que es un hecho conocido por los habitantes del sector que dentro de la morgue hay animales, roedores, mamíferos y, además, que las cavas de la morgue no funcionan.

Evelyn, junto a sus familiares, quisieron denunciar el hecho, pero aseguraron que ni la Fiscalía y ni el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) les tomaron la denuncia, ya que no fue un hecho violento la causa de la muerte de la niña.

En los informes de la morgue no consta el estado en el que fue entregada Sofía y para ello le pidieron a los familiares que se dirigieran hasta la Defensoría del Pueblo para que tramitaran un documento que le permitía a la familia exigir un informe detallado por parte de la morgue donde quedara expuesto la circunstancias del retiro del cuerpo.

No pudieron ir, ya que las manifestaciones del día dificultaron el traslado y los restos de Sofía fueron enterrados en el Cementerio Municipal de Valencia alrededor de las once de la mañana.

En vista de la falta de respuesta de las autoridades, Romero aseguró que sólo les queda denunciar el caso a través de las redes sociales, en recuerdo de la pequeña Sofía Noemy, que ya descansa en paz.

