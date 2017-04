Anceloti confirma la titularidad de Lewandowski

Carlo Ancelotti, técnico del Bayern Múnich, confirmó que el delantero polaco Robert Lewandowski está recuperado de su lesión de hombro y que será titular mañana ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El entrenador italiano volvió a pisar el Santiago Bernabéu sin tiempo para la melancolía y con su mente únicamente puesta en una remontada del Bayern ante el Real Marid, que ganó en la ida por 1-2.

“Creo que en la ida hubo 60 minutos en los que hicimos buen fútbol, tuvimos el control de juego, pero cometimos algunos errores que impidieron que hiciésemos un partido perfecto. Ahora hay que hacerlo durante noventa, no cometer errores. Jugar con coraje, con intensidad y mostrar la calidad que tiene el equipo”, afirmó.

“La ida nos pone en desventaja, pero pensamos en hacer un gran partido para pasar la eliminatoria. Tenemos menos posibilidades que antes del primer partido, pero seguimos teniendo opciones y vamos a jugar nuestras bazas”, agregó.

Ancelotti destacó que guarda “muy buenos recuerdos y momentos inolvidables” de su estancia en el Real Madrid, con el que ganó la Liga de Campeones en 2014.

A la espera del recibimiento que le da la afición madridista, destacó de su antiguo equipo el buen momento que atraviesa Karim Benzema: “Está muy bien, la semana pasada lo vi muy bien y antes también”.

No quiso opinar, sin embargo, sobre si Isco Alarcón debe ser el sustituto de Gareth Bale. “Isco no es mi jugador. Le tengo mucho cariño, pero es Zidane el que tiene que decidir. Si me llama le daré consejo”, bromeó.

DC | EFE