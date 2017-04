AN aprobó proclama a favor de los dirigentes políticos detenidos desde Ramo Verde #28Abr

Los diputados de la Asamblea Nacional pudieron sesionar en una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente de Política Interior para exigir una vez más la liberación de todos los presos políticos mantenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Durante la sesión, se aprobó un manifiesto en el que los parlamentarios de dicha comisión entregaran un expediente en la Corte Internacional para denunciar a Nicolás Maduro por violación de Derechos Humanos.

La presidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Delsa Solórzano, destacó que se llevará a los responsables de estos atropellos a la Corte Penal Internacional de la Haya. “En la Venezuela de hoy hay más de 500 personas privadas de libertad, cada tortura recibida, cada maltrato, cada prisión que hay hoy, cada circunstancia que pasa nuestro pueblo con la comida y las medicinas, cada vez que nos agreden o reprimen es violación de los Derechos Humanos, tenemos que dejar constancia. Estamos engrosando el expediente de los Derechos Humanos y los vamos a llevar a la Corte Internacional, los vamos a llevar a La Haya. Le tenemos miedo que un venezolano mate a otro con la excusa de que tiene un uniforme, tenemos miedo a los militares que creen que su trabajo es asesinar, no señor, su trabajo es cuidarnos a nosotros y de resguardar las fronteras, nosotros los invitamos a deponer las armas enarboladas contra los venezolanos, nosotros queremos paz, queremos libertad para los presos políticos”.

El vicepresidente de la comisión de política interior, diputado Luis Stefanelli, aseguró que es el momento de que el pueblo venezolano se mantenga en las calles para exigir no solo la libertad de todos los presos políticos, sino el fin de un sistema que dejará a Venezuela “hecha escombros”.

“Hoy los cancerberos del régimen ponen presos a los venezolanos solo por el simple hecho de disentir con ellos. Estamos frente a una situación que ante todo afecta a todos los venezolanos porque ya son miles de ciudadanos quienes han sido víctimas del uso excesivo de la fuerza y el autoritarismo para reprimir a un pueblo. El aislamiento de Leopoldo López es una muestra de esto, a quien no hemos podido ver desde hace más de un mes, a quién no ha podido ver su esposa Lilian Tintori o su madre Antonieta Mendoza de López. Pero también vemos los ataques contra los miles de venezolanos hechos selectivamente por los esbirros del régimen y los mal llamados colectivos, que no son otra cosa que funcionarios y grupos paramilitares financiados por la dictadura. Si no hacemos nada no quedarán otra cosa que los escombros del país, porque con estos corruptos en Miraflores es imposible que logremos hacer nada para reconstruirlo. Como dijo nuestro hermano Leopoldo López el que se cansa pierde y nosotros no nos cansaremos en nuestra lucha por #LaMejorVzla”.

Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, aseguró que la manifestación de hoy cumplió su cometido al movilizar dos frentes de lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, agradeció a los diputados de otros partidos de la Unidad Democrática y al pueblo por este acto de solidaridad con Leopoldo López, quien mañana sábado 29 de abril cumplirá 46 años, tras cumplir 3 años encerrado arbitrariamente en la prisión militar de Ramo Verde.

“Cumplimos hoy ya 28 días resistiendo en la calle, en una lucha que como hemos dicho tiene tres tableros. Uno en la Asamblea Nacional, uno en la calle y otro en la presión internacional. Hoy estamos cumpliendo en dos frentes, con una movilización histórica en los Altos Mirandinos que dejó en ridículo a la escueta marcha de Diosdado Cabello durante el día de ayer y con una sesión de la Asamblea Nacional frente a la prisión de Ramo Verde, donde tienen encerrado a nuestro hermano Leopoldo López. Yo tengo que agradecer a todos los diputados aquí presentes y al pueblo de Venezuela en nombre de Voluntad Popular y la familia de Leopoldo López, porque este acto significa mucho para nosotros. Mañana Leopoldo López cumplirá sus 46 años de vida tras las rejas de una prisión militar, todo por pensar distinto y totalmente incomunicado de su familia. Pero nosotros no desistiremos en esta lucha, y le debemos este acto en resistencia. Llamamos hoy al pueblo de Venezuela para que el próximo lunes demostremos junto a nuestros trabajadores cuán grande es nuestro espíritu libertario”, indicó Guevara.

El presidente de la Subcomisión de Régimen Penitenciarios, diputado Richard Blanco, también extendió el llamado para que el pueblo de Venezuela continúe su lucha en las calles, porque solo así se podrá conquistar la libertad de todos los presos políticos y la de toda Venezuela. “El pueblo nos acompaña hoy en Ramo Verde y quiero hablar hoy en nombre de la Comisión de Régimen Penitenciarios. Creo que hoy debemos tomar más en cuenta que nunca las palabras de Leopoldo López, porque Venezuela necesita Fuerza y Fe. Hay pocas cosas peores que estar en la cárcel sin merecerlo, como lo está Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, nuestro hermano Gilber Caro. Falta muy poco para que salgamos de estas pesadillas, con votos y democracia. Por eso hago un llamado al pueblo para luchar mañana con quien tengamos que estar, el domingo en la calle y el lunes con nuestros trabajadores para exigir respeto a la Constitución. Si seguimos en la calle muy pronto podremos abrazar a nuestros hermanos en libertad, así que un aplauso para Leopoldo López y a todos los presos políticos”.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Tomás Guanipa, hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro para que pierda el miedo a contarse y deje de obstaculizar el voto ciudadano. Asimismo, exigió a los Cuerpos de Seguridad del Estado a que dejen de ser cómplices en la represión de un pueblo que está por conquistar la democracia. “Hoy desde Ramo Verde volvemos a decirle al Gobierno Nacional que pierda el miedo a contarse, nos llaman terroristas porque llamamos a la calle a enfrentar un golpe de Estado que se ha dado en Venezuela, dicen que estamos llamando a la subversión porque estamos llamando al voto ciudadano, pero ¿qué puede ser más pacífico que el voto libre? Esta dictadura lo que le tiene miedo es a que lo saquen con los votos, le tienen miedo a la lucha de un pueblo que salió a la calle. A los Cuerpos de Seguridad del Estado ustedes no están para cuidar a los colectivos sino al pueblo venezolano, por eso les exigimos que se unan a esta lucha y no repriman más al pueblo por conquistar la democracia”.

Al final de la sesión, la esposa del líder opositor, Lilian Tintori, aseguró que hoy los diputados de la Asamblea Nacional pudieron ser testigo del secuestro al que tienen sometido a Leopoldo López, así como a los otros presos políticos que se encuentran encerrados tras las rejas de la prisión militar de Ramo Verde. También dirigió un mensaje al Defensor del Pueblo para que reflexione y no sea cómplice de las numerosas violaciones a los DDHH que se dan en las cárceles venezolanas.

“Nos dijeron que Leopoldo estaba incomunicado, que estaba aislado y que no lo podemos visitar. Leopoldo está secuestrado por los militares del régimen de Nicolás Maduro, no por la mayoría que es democrática sino por la cúpula que sostiene a la dictadura. Hoy la Comisión de Política Interior pudo ser testigo de cómo nos rechazaron la visita familiar, confirmaron que Leopoldo es un preso de conciencia, que está incomunicado. Tarek William Saab ¿cómo se define a un hombre encerrado sin luz?, ¿cómo se define a un hombre encerrado sin ver a sus hijos, sin llamar por teléfono, sin ver a sus abogados por un mes?, eso es tortura, es una violación sistemática de los Derechos Humanos. Estamos aquí no solo por Leopoldo, sino por 30 presos políticos que hay en Ramo Verde, estamos en diferentes cárceles del país porque hay más de 167 presos políticos, no es nada más Leopoldo. Nosotros no nos vamos a cansar, tenemos la fuerza, el ánimo, la valentía y amor a Venezuela. Armaron a 3 pelotones con 30 guardias, 90 hombres, para amedrentarme Antonieta y a mí, nos agredieron con alarmas, allí están todos ellos armados. Le dije que en nombre de la Unidad Democrática yo me hago responsable de esta movilización, aquí no hay violencia. La petición es muy clara, Venezuela se movilizó por la libertad de todos los presos políticos”.

Mientras tanto, la madre de Leopoldo López, Antonieta Mendoza de López, agradeció a todos los venezolanos que asistieron a la jornada. Además, pidió al responsable de la prisión militar para que reconsidere su postura y deje que Leopoldo se reúna con sus hijos mañana, día de su cumpleaños. “Estoy profundamente emocionada por esta jornada que ha sido muy especial para nosotros. Las cuatro horas que pasamos en los alrededores de la cárcel de Ramo Verde fueron muy duras. Yo quería ver a mi hijo, le gritamos, pero durante toda la mañana pusieron una sirena para que ni lo pudiéramos escuchar. Estamos emocionadas porque esta marcha demuestra que los venezolanos perdieron el miedo y que quieren recuperar la democracia. Veo en el rostro de todos los jóvenes aquí presentes el rostro de mi hijo Leopoldo, quien recuerdo nació con una semana de adelanto, como si supiera que tenía una tarea que cumplir con su país. Mañana Leopoldo cumple 46 años, y nosotros le pedimos hoy al director de Ramo Verde, al Ministro de la Defensa y a Nicolás Maduro que le quiten el aislamiento, para que mañana pueda ver a sus hijos”.

DC | Nota de Prensa