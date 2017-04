Amigos de Juan Pernalete relatan el momento en que murió el joven #26Abr

La represión que acecha a Venezuela durante las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro cobró otra vida, la de Juan Pablo Pernalete, un joven que estudiaba Economía en la Universidad Metropolitana.

La víctima se encontraba protestando este miércoles en Altamira cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena que le ocasionó la muerte

“Un guardia lo asesinó. Le incrustó una bomba lacrimógena en el pecho y parece que su corazón se detuvo”, dijo a El Nacional Web un amigo de Pernalete, quien lo acompañó a la manifestación.

El estudiante, de 20 años de edad, en compañía de varios amigos con los que estudió bachillerato en el Colegio María Santísima, solía asistir a las concentraciones que convocaba la oposición. Sus padres siempre respaldaron la posición del joven de expresar su descontento con el gobierno nacional y salir a las calles a defender sus ideales. No obstante, siempre le pedían que se cuidara.

La fuente narró que efectivos de la Guardia Nacional Boliviariana dispersaron a los manifestantes durante la protesta en Altamira, municipio Chacao, y perdió de vista a Juan Pablo. El hecho ocurrió a las 2.40 de la tarde aproximadamente.

“Si no estaba muerto, estaba ya casi muerto”, dijo Alexis Fernández, otro compañero, quien vio el momento en que trasladaron a la víctima en una moto, a la altura del Miga’s de Altamira.

César Rodríguez, amigo de la víctima, contó para Hispano Post que no presenció el momento en que el joven recibió el impacto. Segundos después del suceso, Rodríguez se percató de que su compañero estaba herido y lo montó en una moto para trasladarlo a Salud Chacao.

“Es horrible. No sé que más no van a seguir quitando”, dijo refiriéndose al gobierno nacional. Comentó que no sabe si seguirá marchando, pues debe “digerir todo esto”.

#CoberturaHP Vea en exclusiva el testimonio de un conocido de Juan Pablo Pernalete, quien murió tras impacto de bomba lacrimógena #26Abril pic.twitter.com/WnY4IJcJ9m — HispanoPost (@hispanopost) April 26, 2017

Ricardo Perafán, paramédico que atendió al joven, indicó a los medios de comunicación que la Cruz Verde, equipo al que pertenece, atendió hoy a otros dos heridos por impacto de bomba lacrimógena.

“¿Cómo hacemos? Va a llegar un punto donde a nosotros mismos, los de la Cruz Verde, nos van a herir también, porque ya nadie respeta nada”, destacó.

El personal médico de Salud Chacao le realizó maniobras de resucitación cardiovascular por más de 40 minutos sin obtener resultados, informó el alcalde del municipio, Ramón Muchacho, mediante su cuenta en Twitter.

El Ministerio Público designó a William Rojas, fiscal 81º del Área Metropolitana de Caracas con competencia en Protección de Derechos Fundamentales, para investigar el caso.

DC | El Nacional