Zidane no cuenta con James para la próxima temporada

El Madrid ya empieza a planificar la plantilla de la temporada 2017-2018 y uno de los jugadores que abandonará la disciplina blanca el próximo verano será James. Zidane no cuenta con el colombiano. Según informó Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’, “Zidane no cuenta con James y quiere que abandone el Real Madrid el 30 de junio. Le ha puesto la cruz”. Una pista esclarecedora de que el colombiano no entra en los planes del club blanco para la temporada que viene, es que fue excluido de la foto oficial de Fly Emirates, uno de los patrocinadores globales del Madrid. A pesar del fuerte impacto mediático que tiene James, el club empieza a prescindir de su imagen en los planes estratégicos de explotación de la marca Real Madrid.

Zidane ya le había comunicado el pasado verano a la dirección deportiva del club que James no entraba en sus planes. Sin embargo, la cúpula madridista desoyó en ese momento la petición del técnico, puesto que priorizó la importancia estratégica de mantener en el equipo al segundo futbolista más mediático de la entidad (sólo Cristiano le supera en seguidores en las redes sociales). Además, el propio jugador rechazó dos ofertas multimillonarias y prefirió seguir en el Madrid.

A pesar de que Zidane siempre ha defendido públicamente su buena conexión con James, esa supuesta confianza del técnico francés en el colombiano no se ha visto reflejada a la hora de darle minutos. De hecho, James ocupa el puesto 16 en el ránking de minutos disputados esta temporada, con 1.316’.

DC | AS