¿Y el respeto a la democracia? Por Yrmana Almarza (@Yrmana)

La frase… “Actuando de madrugada como los delincuentes, el TSJ de Maduro da un golpe a la AN. ¿Qué más pruebas quieren de que estamos en dictadura?”

¿Madurazo? El jueves 30 que escribo estas líneas, el país amaneció sin Asamblea Nacional. El TSJ la inhabilitó y asumió sus funciones y competencias de un sentenciazo. ¿Y ahora qué hacemos?, me pregunté. Julio Borges me respondió al medio, marchar el sábado primero de abril, desconocer a quien lo desconoce y denunciar al TSJ nacional e internacionalmente. Entendí con esto una cosa: Borges no tiene fuerza para llamar a la calle ni al mismo Parlamento, pero tampoco se va a parar en la puerta del TSJ a que le vuelvan a partir la nariz, ¡no señor! Esto fue al medio día más o menos. Horas después, Juan Requenses y Carlos Paparoni se fueron al TSJ luego de denunciar un Golpe de Estado por parte del Poder Judicial. Allí, simpatizantes del Gobierno y funcionarios de la Guardia Nacional le dieron a Paparoni contra el pavimento, a Requensens lo dejaron en arapos y a mi colega Ana Gabriela Vargas del canal Capitolio TV le partieron la cabeza. También agredieron a otros periodistas. Perú retiró a su embajador de Venezuela y dijo por la calle del medio, que la decisión del TSJ “es un flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país”, es decir, nuestro Tribunal Supremo de Justicia, está irrespetando la Democracia. Como bien dirían los abogados constitucionalistas, se ha roto el hilo constitucional y democrático en Venezuela. Esto en vez de ser un Fujimorazo, se le podría decir “Madurazo” porque se ha cometido bajo la Administración ejecutiva del Presidente Maduro. Al conocer la noticia, Almagro, Secretario General de la OEA denunció “autogolpe” por parte del Gobierno. Y es que a la Asamblea Nacional la escogimos nosotros a través del voto, el pueblo, es soberana como lo es cualquier otro cargo de elección popular. Ahora resulta que el TSJ es quien decidirá lo concerniente al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Me pregunto, ¿irá el TSJ por el Poder Ejecutivo después? O ¿Sólo está defendiendo la revolución y su proyecto? No lo sé, lo que sé es que abiertamente, esto es un irrespeto a la Democracia y un irrespeto al pueblo venezolano, que mientras sobrevive al calvario de calamidades que el mismo Estado ha impuesto, permite en la pasividad de buscar primero que comer que el Gobierno haga este tipo de jugadas sin mayores resistencias de las que hagan cuatro gatos a los que les caen a palo y les quitan los pelos. Dios nos ayude. Ya sabemos en manos de quienes estamos, de lado y lado.

La nueva economía está a un paso… en tan sólo cinco años, más o menos, los sistemas de pago serán telemáticos. Las nuevas tecnologías se han hecho presentes en nuestra vida y están marcando la forma en cómo nos relacionamos en todos nuestros espacios. Los amigos de Saint Venezuela, lanzaron este jueves desde Maracaibo, una herramienta que no sólo cambiará la forma en cómo pagamos los bienes y servicios que demandamos en nuestra economía, sino la forma en cómo los pedimos para su uso y consumo. Annual Cloud es el primer paso que se da, desde la tierra del sol amada, para que todos las empresas y los pequeños emprendedores puedan interrelacionarse, comprarse y pagarse de manera rápida, efectiva y económica, abaratando los costos de manera sustancial, ya que la comercialización se puede hacer por esta vía así como otras cosas más, disponibles en la página Venezuela Hosting.com. Amigos, estamos hablando del E-Commerce para Pymes y emprendedores, ya no sólo para grandes corporaciones. Lo más poderoso que tiene esta nueva economía, es que un click, permitirá a los usuarios, a todos, pagar los productos y servicios desde el celular, en la moneda de curso legal del país. ¿Entienden esto? No más tarjetas, no más puntos de venta caídos, no más papelitos, no más carreras buscando un cajero para sacar efectivo ni más preocupaciones porque una vez conseguido el efectivo dónde me lo meto para que no me lo roben. Cualquier pequeño emprendedor, cualquier Pyme y por supuesto, cualquier empresa, puede desde ya, afiliarse por el pago de una anualidad súper económica en comparación con los costos que hoy día representa contar con el aparataje para el relacionamiento con otras empresas y los mecanismos de pago disponibles para sus clientes, entrar a lo que se conoce como la nueva economía, el futuro de las relaciones comerciales en Venezuela. Los representantes de Saint, Venezuela Hosting y Annual Cloud, dieron esta buena noticia el pasado jueves y nos dejaron encantados sabiendo que el futuro lo tenemos al alcance de la mano. Recuerden la página Web Venezuela Hosting.com. Entren y únanse al mañana.

UNT… valida este fin de semana. Mi más sincero deseo de éxito a esta organización que en el Zulia tiene un gran reto. Debe sacar más validaciones que Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. Escuché un canto muy lejano que en el partido de la casita esperan validar en 18 estados del país y que montaron un trabajo de estructuras titánicos. “Vamos con todo”, dijo el pájaro cantor que me habló. Este fin de semana veremos. UNT se enfrenta a su prueba de fuego y Oscar Bianchi, el de organización electoral también.

20 mil… Esos adecos si tienen arrestos y dejaron a todo el mundo boquiabiertos, empezando por ellos mismos. En el Zulia, la jornada de AD fue descomunal. Las manifestaciones espontáneas junto a los aportes de la base le dieron al partido blanco nada más y nada menos que 20 mil 110 validaciones. ¡Qué nivel! AD llamó a su gente y fue literal, salieron hasta debajo de las piedras. Sábado y domingo, el punto de validación del Parque La Marina, parecía la cumbre anual de los penachos blancos. Nuestros padres y abuelos nos dieron una bofetada ejemplar, nos enseñaron que no importa cuánto daño nos hayan hecho, nosotros debemos seguir firmes y fieles a nuestras convicciones democráticas y demostrarlo cada vez que sea necesario. Para AD, el arraigo que tiene en la gente también fue una sorpresa. Hay que decir la verdad, ellos esperaban menos, pero es que el adeco es adeco de corazón, de sangre, de pasión y este fin de semana pasado se comprobó. Los padres de la democracia como ellos mismos se hacen llamar, siguen siendo los papás. A pesar de no estar tan dotados y preparados como los otros partidos, la gente se organizo sola y fue a validar su partido. Por ejemplo, aquí en Maracaibo, llegaban buses con personas para validar y les preguntaban de dónde venían y decían el sector de procedencia; les preguntaban por su dirigente y la respuesta era “nosotros mismos, nosotros nos organizamos, alquilamos el bus y listo”. La gente sola, solita, los espontáneos pues, a la orden de su partido, de la institución que está para ellos, por encima de los hombres. AD es grande sí, pero por su gente definitivamente. A las 5 de la tarde del sábado, ya ellos eran partido nacional. Habían sido validados con el 100 por ciento de lo requerido en 15 estados del país y dieron pela en Lara, en Cojedes, en Vargas, en Trujillo, en Monagas, en Guárico, en Anzoátegui y así, en los estados donde el chavismo se supone es duro y manda. Ahora yo me hago una pregunta, una sencilla, simplona ¿Quién impide que AD no se ponga del lado de quienes están pidiendo primarias para la escogencia de los candidatos a las próximas elecciones una vez que se anuncien las mismas? O mejor aún, la reformulo: ¿AD va a negociar no llevar un candidato propio en los estados donde puntea? Creo que la respuesta es simple también, por lo menos en el caso del Zulia: Toto prepárate, te llegó tu momento muchacho. Yo dudo que AD en el Zulia, no vaya a poner un candidato propio a la Gobernación del Zulia y otro a la Alcaldía de Maracaibo.

Por cierto… José Luís Alcalá, el comisario, me dicen que está trabajando muy de cerca a Rosales y Rosales lo está valorando seriamente para presentarlo como una opción posible a la Alcaldía de Maracaibo. ¿Será Alcalá el candidato? ¡No lo sé! Lo que sé, y ®De Muy Buena Fuente, es que Manuel está dividiendo las aguas, marcando territorio y desmarcándose de muchos.

El buen actor… Qué papel el de la gente de Súmate. Tanto en el país como en el Zulia, han tenido una destacadísima labor en la validación de los partidos, ayudando en la orientación, en el correcto proceder de acuerdo a la norma electoral. Sus consejos y sugerencias han sido de gran valor y muchísima más utilidad para las organizaciones políticas que cada fin de semana se han enfrentando a este reto en el que han salido bien librados gracias al apoyo de los espontáneos, de los no militantes que están dando una gran lección al Gobierno y a los partidos mismos. Mi reconocimiento a los equipos de la organización Súmate, en especial al de estado Zulia.

¡La locura! Copei está intervenido por el TSJ, o por lo menos la fracción de la vieja guardia o el ala tradicional de la tolda verde, presidido por Roberto Enriquez. Los nuevos, los que se atribuyen la dirección del “nuevo Copei”, dijeron que iban a validar. El ala tradicional emitió un comunicado en el que llamó a no validar, y la Internacional Social Cristiana llamó a Copei a no validar. El grupo que fue a validar, sólo logró estar en dos estados Falcón y Táchira. Es una lástima que un partido de 71 años quede inhabilitado, es decir, cancelado, porque eso fue lo que pasó. Hay un grupo, el del ala tradicional, que está seguro que va a recuperar su partido “cuando caiga la dictadura” y la nueva ola, asegura que van a validar en mayo, es decir, van a reparo en mayo con el apoyo del CNE. ¿Qué mano pelúa habrá detrás de esto? ¡Ni idea! Hasta donde yo sé, en mayo, los partidos van a reparar las pequeñas diferencias, no van a validar de nuevo porque no lograron las metas cuando les tocó. Eso es como si un estudiante de bachillerato le quedan todas las materias y llega a la casa diciéndoles a los padres que en el Liceo le dijeron que va a reparar en septiembre para no perder el año. ¡Qué vaina es esa! ¿De dónde la sacó esa parte de Copei? Estas son las cosas que uno no entienden y a las que no se les encuentra explicación.

Avanza la gran alianza… Una vez conocidos los números de AD en el país, comenzó a correr con fuerza el rumor de las conversaciones entre Voluntad Popular y el partido blanco para materializar la alianza de la que ya hablé en esta columna hace unos meses. El junte, sería de cara a las elecciones presidenciales, siempre y cuando Leopoldo siga preso. Como lo expliqué, Leopoldo puntea en las encuestas, es el número uno. El dos es Capriles y el tercer lugar, con muy buenos números es Ramos Allup. Tercero y primero juntos, se llevarían en los cachos medio país. De esto se habla y con fuerza. No queda más que esperar y ver cómo se dan los acontecimientos.

Habrá elecciones… Las cosas tarde o temprano se van a resolver por una elección y para eso los partidos deben estar listos. La validación es eso, es un calentamiento y la primaria debería ser la previa, así que todos los partidos que estén trabajando por la primaria, están en el camino correcto. No se pueden ni criticar ni satanizar. Nadie juega posición adelantada en este sentido, se está jugando el juego que se debe jugar.

¡Gracias muchacho! No quiero cerrar esta columna sin destacar el gran trabajo que está haciendo mi amigo y colega Lenin Danieri. Como periodista, uno no se puede desprender del dolor ajeno cuando este toca tu corazón, como en el caso de Lenin, que palpa en carne viva el drama que viven cientos de personas en la región por no tener qué comer, por no encontrar un medicamento para aliviar el dolor o salvar una vida. Lenin se echó sobre la espalda la nada fácil tarea de ayudar al prójimo más necesitado y aunque es un hombre imperfectísimo y lleno de mil defectos, su gran corazón y alma noble no tienen comparación. Lenin llama, toca puertas, pide, vuelve a pedir y repide para los que no tienen. Él busca a dónde tenga que buscar y hace las entregas a dónde tenga que llevarlas, prepara comida y la reparte, visita enfermos y de repente, recordé lo que me enseñaron en el Colegio Las Mercedes, que los santos están entre nosotros y que no son perfectos porque son seres humanos pero que sus obras si lo son porque están inspiradas por el fuego del Espíritu Santo, ese que usa a los más imperfectos para hacer la perfecta obra de Dios. Lenin no es más ni menos periodista que ninguno de nosotros, no, para nada, pero si es muy diferente, porque sólo alguien muy diferente hace lo que él hace: él hace la diferencia. Gracias muchacho y tranquilo, que cada dolor que te duele, cada martirio que te martiriza, cada lágrima de impotencia, cada golpe de miseria no es más que Dios mismo martillo en mano y puro fuego moldeándote y haciéndote más fuerte para la vida que viene. No le voy a pedir a Dios que te bendiga, ya él te bendice pero si le voy a pedir que te cuide siempre porque eres uno de sus más grandes tesoros en esta tierra, y nuestro tesoro también. El Señor es contigo papi y con tu espíritu.

Al cierre… me entero que Rosales va a pasar por todos los puntos de validación del Zulia. ¿Cómo lo hará? Ni idea, pero me aseguran que lo hará o por lo menos, eso es lo que le andan prometiendo a todos los dirigentes municipales, que lo verán. Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

DC | Yrmana Almarza | Me lo dijo un Pajarito | @Yrmana