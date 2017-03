Vizquel sobre lesión de Cabrera: “No me gustó la respuesta que me dio”

El mánager de la selección venezolana de beisbol, Omar Vizquel, lamentó que, por una molesta en la espalda, Miguel Cabrera se retirara del compromiso que ganó (0-3) República Dominicana.

“En el caso de Cabrera, se le atrapó la espalda en uno de los swings. No lo vi bien en ese turno (sexto inning). Le pregunté si estaba bien y no me gustó la respuesta que me dio”, declaró el estratega en rueda de prensa.

En este sentido, Vizquel no quiso encender las alarmas sobre el estado del jugador: “Lo saqué más que todo por una medida de prevención”.

Para el mánager, las lesionas forman parte del juego. “No hay nada que se pueda hacer. Si no estás en condiciones, el cuerpo no te permitirá dar ese 100%”, comentó.

En cuanto al encuentro, el ex campo corto alabó el duelo monticular que protagonizaron Jhoulys Chacín, por Venezuela, y Edinson Vólquez, por Dominicana, en el Petco Park de la ciudad de San Diego.

“Contra Puerto Rico estamos contra la pared. Tenemos que anotar muchas carreras para tener chance, ya que hoy permitimos tras y ayer cuatro, y solo hemos anotado dos veces”, dijo sobre el próximo partido.

