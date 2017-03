Vizquel: “Creo que no jugamos el béisbol que la gente se esperaba”

La odisea llegó a su fin. La Selección de Venezuela se despidió de un “lamentable”Clásico Mundial de Beisbol por la puerta de atrás, al reunir apenas dos victorias ante el mismo rival, Italia, y cinco derrotas. Dos de ellas por nocaut.

“Creo que no jugamos el béisbol que la gente se esperaba, e inclusive que yo esperaba”, dijo el manager criollo Omar Vizquel, en rueda de prensa, tras el último encuentro de Venezuela en la edición mundial de 2017. “Las expectativas se quedaron cortas. Sinceramente, creíamos que íbamos a jugar un mejor béisbol”.

Venezuela contaba con un cuerpo de jugadores de lujo, entre ellos Miguel Cabrera, catalogado en la actualidad, como uno de los mejores peloteros del mundo, mostró un desempeño deficiente. Desde antes de comenzar la contienda se evidenció en el roster que la debilidad era el pitcheo, pero nunca se contó con una flaqueza tan notoria por parte de los maderos.

“Salimos por un out del primer round, en que permitimos 30 carreras en tres juegos”, reflexionó Vizquel. “Siempre estábamos tratando de venir de atrás en todo momento. Eso puso bastante presión sobre los bateadores para tratar de anotar carreras”.

“Creo que no hay ninguna clase de excusa. Las cosas no nos salieron”, insistió el once veces Guante de Oro de las Grandes Ligas. “Todo el mundo estaba enfocado y fueron profesionales en todos los aspectos. Teníamos un grupo muy ameno de peloteros”.

Omar Vizquel, que hizo su debut como manager, en esta desdichada edición del Clásico para Venezuela, indicó, pese a los resultados, que le gustaría volver como dirigente de la selección nacional para el Clásico Mundial de 2021.

DC/M