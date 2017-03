Venta en panadería expropiada duro sólo 8 minutos #17Mar

Tan solo 8 minutos duró la venta de pan en la panadería Rol 20 25, que fue expropiada por la Superintendencia Nacional de la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee), para ser entregada al “pueblo organizado” por al menos 3 meses.

La orden del vicepresidente Ejecutivo Tareck El Aissami, era vender pan hasta el anochecer, sin embargo, a las afueras del establecimiento que está ubicado al frente del liceo Fermín Toro en El Silencio, decenas de personas provenientes de Los Teques y La Guaira, que se quedaron con las ganas de poder comprar un pan a 500 bolívares.

El negocio era custodiado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Milicia, quienes también “estaban pendiente” de como los trabajadores despachaban el alimento.

Una vecina del sector expresó su rechazo a la medida, “la comunidad no debió permitir que la panadería fuera expropiada (…) en esa panadería a las 06:00 am ya había pan, la comunidad tiene que organizarse y no permitir que a él (dueño de la panadería) lo atropellen, porque él no lo ha hecho, si el edificio se organiza el pan del edificio va a estar garantizado”.

Los trabajadores de la panadería también manifestaron su angustia, nerviosos desconocen que sucederá con ellos, ya que en un primer momento se planteó que la medida duraría tres meses, aunque, una funcionaria de la milicia manifestó que “esto durará hasta que se resuelva la situación”.

Curiosamente la venta fue realizada al público en general, pese a que la orden era vender a los Consejos Comunales. Se conoció que en la mañana la venta de pan duró 60 minutos.

