Venezuela Sub-17 se enfrentará hoy a Perú

Luego del empate ante Paraguay (2-2) en el último partido, la selección venezolana sub-17 enfrentará este jueves a las 4:00 de la tarde (hora venezolana) a su similar de Perú, partido vital para sus aspiraciones de avanzar al hexagonal final del Campeonato Sudamericano de la categoría.

Venezuela suma cuatro puntos en este torneo, a merced de un triunfo (vs Argentina), un empate (vs Paraguay) y una derrota (vs Brasil) y espera conseguir los tres puntos frente a los incas en el estadio Fiscal de Talca para asegurar su presencia en la siguiente ronda.

Los dirigidos técnicamente por José Hernández no contarán con Cristian Cásseres, quien se pierde este duelo por acumulación de tarjetas amarillas y así el capitán Christian Makoun ocupará su puesto en la cancha junto a Carlos Rodríguez y Rommell Ibarra, quien podría ser el defensor central.

Perú no ha sumado unidades en este certamen y vienen de ser goleados 3-0 por Argentina y dependerá nuevamente de su capitán Anthony Aoki para sorprender a la Vinotinto.

