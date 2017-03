Venezolanos se encuentran “en la mira” en Aruba y Estados Unidos

Los venezolanos siguen dando de qué hablar en la isla de Aruba, puesto que esperan que algún candidato incluya en sus promesas “la deportación de ilegales que pretenden quedarse”.

Según precisó las Exclusivas de Última Página del semanario Quinto Día, “va en ascenso” la campaña “anti-venezolanos ilegales, que además cometen delitos”.

Asimismo, acota que las autoridades en esa nación exigen a quienes viajen a la “isla feliz”, boleto de regreso, así como 800 dólares para costear los gastos.

“Han restringido la entrada a sitios públicos y hay vigilancia en las playas”, destaca al tiempo que recalca que en el caso de Estados Unidos, más de 100 venezolanos han sido deportados, mientras que 20 no han podido pasar por inmigración.

En el aspecto financiero, sumó que sigue “el cierre de cuentas o congelación de activos” y añadió que el gobierno norteamericano está “a punto de anunciar el caso a los negocios con importaciones”.

DC | El Cooperante