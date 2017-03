Vasco Da Costa “lo torturan con electricidad”, dice su hermana #9Mar

Luego de permanecer por más de 50 días aislado en un cuarto sin ventanas, y carente de cualquier tipo de ventilación, el preso político Vasco Da Costa, fue obligado este lunes 6 de marzo a observar una sesión de torturas físicas a otros presos. Así lo denunció su hermana, Ana María Da Costa.

A través de un contacto telefónico, Da Costa aseguró que su hermano fue sacado de la celda por el director del penal de la mínima de Tocuyito, Jean Carlos Suárez, para obligarlo a presenciar las torturas; sin embargo, aclaró que hasta el momento Vasco Da Costa no ha sido torturado físicamente.

“¿Viste?(…) yo hago aquí lo que me da la gana, y nadie me va a sacar de este penal(…) ¿sabes por qué?, porque ellos están de acuerdo con lo que yo hago, y no eres tú y un grupo ridículo de sifrinas que me van a sacar de este lugar“, aseguró Vasco Da Costa a su hermana lo que le dijo Suárez mientras torturaba a los demás reos.

Vasco da Costa, se encuentra detenido desde hace 2 años, 7 meses y 13 días, los cuales los últimos 6 meses han sido en el penal de Tocuyito y sin poder ver a sus abogados y familiares, por “órdenes del Gobierno, que siempre que vamos nos dicen que está castigado“, dice Ana María. Su detención se realizó por parte de funcionarios del Cicpc, el pasado 24 de julio del 2014 en la panadería El Tigral de El Paraíso, ubicada en Caracas, y fue imputado bajo los siguientes cargos:

Terrorismo

Asociación para delinquir

Fabricación ilegal de explosivos

Ocultamiento de municiones

Cabe resaltar, que el pasado 14 de agosto del 2016, los privados de libertad de dicho penal, realizaron una huelga de hambre para exigir la destitución del mismo director, Jean Carlos Suárez, y el cese de las torturas físicas y psicológicas que día a día sufren los presos.

DC|Caraota Digital