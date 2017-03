Usuarios afectados por explosión de transformadores deben estar al día con Corpoelec

Los trabajadores de Corpoelec ponen orden a la demanda de usuarios afectados por las explosiones de transformadores. “Para hacer el cambio de equipos tienen que estar al día 80 por ciento de los usuarios de esa conexión”, alertó personal de la empresa eléctrica.

Desde hace años la corporación acumula cuentas por cobrar a una plantilla de suscriptores de Maracaibo. “La gente no está pagando, no es desde ahora, tiene tiempo”, precisó una cuadrilla en la sede de Corpoelec.

En 2017, las jornadas de revisión y lectura de medidores se reordenan. A los circuitos van los trabajadores para levantar la data al día de acuerdo al plan de distribución es por parroquias. Mientras Corpoelec suelta campañas de concienciación de ahorro energético y centro de asistencia al usuario.

“Son muchos los reclamos cuando se va la luz, hay muchas fallas porque Corpoelec no quiere invertir o no tiene dinero”, recalcó un operario que pidió no ser identificado. “La empresa está buscando culpables y no quiere asumir su responsabilidad del quiebre de la empresa”.

La generación de electricidad y servicio tienen un proceso de “deterioro”. Los sindicatos advirtieron los riesgos en los que laboran por la falta de equipos y mantenimiento de las instalaciones. “No hay guantes, zapatos, cauchos para las unidades”.

Las plantas Ramón Laguna y Termozulia, creadas para ser las de mayor potencial energético en occidente, están a menos de su capacidad instalada. Hasta el 2014 se conoció que de 42 unidades, solo estaban en servicio 22, produciendo cerca de mil megavatios frente una demanda que supera los dos mil.

DC|LV