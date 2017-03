Un perro se droga con marihuana (Video)

En su cuenta de Twitter, Chloe O’Neill, publicó un vídeo que mostraba a su perro desorientado por consumir un cigarro de marihuana, la dueña de la mascota comentó “No todos los días tú perro esta drogado mientras estaba de paseo y luego es llevado al veterinario”.

Gunnar, el nombre de su mascota de raza Braco de Weimar, se notaba mareado por los efectos de la droga y los comentarios no se hicieron esperar, después de que cientos de personas expresaron tanto su preocupación por la salud del animal como las graciosas reacciones acerca del momento capturado.

😂😭😭 not everyday ur dogs stoned cos he ate a joint while out his walk and gets taken to doggy hospital ahahahhah pic.twitter.com/rB3oEInLpU

— Chloe O'Neill (@Chloeoneill0) March 30, 2017