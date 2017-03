Tras tres años de rumores Adele confesó que está casada

La cantante británica finalmente calló la ola de rumores que aseguraban que había contraído matrimonio con el padre de su hijo y actual pareja, el empresario Simon Konecki.

De acuerdo con el diario Clarín, durante su más reciente presentación en Australia, Adele dijo en la tarima que se considera una adicta al sentimiento de enamoramiento cuando inicia una relación y lamentó no sentirse así, puesto que ya está casada. “Qué sensación cuando te empiezas a enamorar de alguien, es la mejor del mundo. Yo soy adicta a ella, pero obviamente ahora no puedo seguir con esos sentimientos porque estoy casada ahora”, confesó de manera inesperada y e inmediatamente interpretó “Someone Like You“.

A pesar de que Kocnecki y la afamada intérprete establecieron su relación entre el año 2011 y 2012, se desconocía la situación legal de la pareja, puesto que ésta siempre evadía las preguntas referentes al estado conyugal.

DC | El Cooperante