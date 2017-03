¡Toma nota! Cómo adelgazar a los 40

Cómo afrontarlo, con qué alimentos aliarte, qué debes evitar y cómo complementar tu régimen a nivel psicológico y personal para no desistir en el intento. A todas estas preguntas no han respondido la nutricionista Graciela Moreira y la experta en coach Pilar Morales, de Pronokal Group, para ayudarnos a llevarlo a cabo porque adelgazar a los 40 es diferente, pero no imposible.

LO QUE MÁS CUESTA

A partir de los 40 años es cuando nuestro metabolismo comienza a enlentecer. Por eso debemos tener en cuenta tanto la calidad como la cantidad a la hora de seleccionar los alimentos que conformarán nuestra dieta. Si antes hacíamos una dieta y resultaba a corto plazo a partir de los 40 no obtendremos los mismos resultados.

TIPS DE EXPERTA

Es ir importante ir bajando el contenido de sal de nuestras comidas ya que los cambios hormonales causan retención de líquidos, se compensa con el uso de hierbas frescas o secas que ayudan a saborizar las comidas, nos aconseja Graciela Moreira, experta en nutrición y cocina de PronoKal Group.

EL COMIENZO

La consulta con un nutricionista nos ayudará a evaluar nuestro estado nutricional y a calcular correctamente según sexo, talla, peso, edad y actividad física las calorías diarias recomendadas a perder.

CUIDADO CON EL TONO MUSCULAR

Graciela Moreira matiza que es importante que si necesitamos perder peso, lo hagamos perdiendo grasa y no masa muscular ya que en esta época de nuestra vida la tonicidad muscular tiende a bajar y hacemos mayor depósito de grasas.

SÉ REGULAR

Es importante ayudar a reactivar el metabolismo con una actividad física regular, minimizando la pérdida de masa muscular.

EJERCICIO

Se recomienda una actividad aeróbica durante por lo menos 30 minutos de 2-3 veces por semana, que combine estiramientos y calentamiento de los diferentes grupos musculares, con una relajación final. Las caminatas, natación, yoga o pilates.

A DORMIR

Además, pueden comenzar los primeros signos de osteoporosis a partir de esta edad. Por eso es tan importante el calcio y la vitamina D, que ayudan a prevenirla. También dormimos menos y el sueño influye en el ritmo metabólico, por lo que dormir poco también puede dificultar el bajar de peso.

ALIMENTOS ALIADOS

Moreira, nos recomienda seleccionar alimentos de alto valor nutritivo pero con menos calorías. Verduras, frutas que nos aportarán antioxidantes y fibra con poco valor calórico y nada de grasas, legumbres y cereales integrales ricos en fibra y con hidratos de carbono de lenta absorción, carnes magras, proteínas de alto valor biológico y de hierro, lácteos desnatados por el aporte de calcio, el pescado y frutos secos que aporten Omega 3 y ayuden a nivel cerebral y cardiovascular.

ALIMENTOS PROHIBIDOS

Graciela Moreira nos dice que no hay alimentos prohibidos, sino menos recomendados. La bollería que aporta grasas saturadas y azúcares simples, los alimentos con mucha sal, como los embutidos o las comidas precocinadas, alcohol, el exceso de cafeína, quesos muy grasos, pasteles y confituras son algunos de ellos.

A TENER EN CUENTA

La experta recomienda hacer 5 ingestas diarias, dormir al menos 7 horas, practicar ejercicio, tomar mucho líquido y consultar previamente, siempre, a un especialista.

¿CÓMO AFRONTAR EL NUEVO RETO, A NIVEL PSICO?

Para ello hemos contado con la experta en coach de Pronokal Group, Pilar Morales. En palabras de la experta: Debemos afrontar el nuevo reto como una oportunidad. Se inicia una etapa nueva de la vida que, en muchos aspectos, es maravillosa. Es un momento precioso porque es el momento presente: el espacio real de la vida porque sólo podemos vivir en el presente.

DECIDE QUERERTE

La experta prosigue: contamos con una experiencia que puede ser muy útil si la utilizamos para vivir con una mayor sabiduría y conexión con lo esencial. Es un momento idóneo para la autoestima y el autocuidado puesto que una de las claves de la madurez es asumir la responsabilidad ante la vida. Así que es un gran momento para decidir cuidarte y quererte.

PRÁCTICAS DIARIAS

La experta en Coach nos aconseja tener en cuenta que el cambio es un viaje de presente a futuro y que ayuda a posicionarse bien ante él. Para no desistir en el camino, recomienda visitar mentalmente el momento en que se ha conseguido el objetivo. Son suficientes 5 minutos al día de conexión con el estado que se desea alcanzar: el peso deseado y los beneficios asociados a él, focalizando la atención en lo que vas a conseguir.

CONSEJOS DE EXPERTA

La coach prosigue en sus recomendaciones: No reacciones a los deseos que pueden dificultar la obtención de buenos resultados evitando funcionar en piloto automático. Vivir esos deseos como lo que son: sólo deseos y no condenas. La clave está en aceptar que deseas algo y luego decidir qué haces con eso, es decir decidir conscientemente qué respuesta quieres dar a ese deseo.

SITUACIONES DIFÍCILES

¿No puedes sola? ¡Busca ayuda! Pilar Morales trabaja a diario en el gabinete de Pronokal Group generando herramientas y técnicas personalizadas para cada pacientes para saber afrontar estas situaciones. Si no sabes cómo hacerlo, generarás la creencia de que no puedes hacerlo. Si aprendes cómo, experimentarás que ¡sí puedes!.

UNA NUEVA ETAPA

Cada etapa de la vida es preciosa cuando se vive porque esa etapa es el espacio de la vida en ese momento y ahí es donde podemos desplegar todo el potencial. A los 40 puedes descubrir que tu cuerpo sigue siendo maravilloso: ¡es la casa de tu vida! Es un momento excelente para hacerte cargo de él.

APRENDE A MANEJAR LAS SITUACIONES DE ESTRÉS

En primer lugar, es importante ser consciente de cuáles son los estresores reales. Uno de los daños colaterales del estrés suele ser la mala alimentación. Es decir, generalmente, los malos hábitos alimentarios son una reacción al estrés. En ese sentido, es bueno darse cuenta de que los nuevos hábitos son mejores respuestas adaptativas pero que, si no se gestionan bien las causas reales del estrés, habrá más resistencia interna a adoptar nuevas estrategias aunque sean mejores. En este sentido,, ser consciente de cuál es el origen real del estrés y aprender a gestionar correctamente esos estresores es una buena forma de evitar que resulten perjudicados los buenos hábitos de alimentación y de estilo de vida.

A los 40 podemos empezar a experimentar cambios importantes en el cuerpo y como se equivocó Descartes y cuerpo y mente no funcionan por separado, eso tiene su repercusión sobre la totalidad de la persona. Una buena forma de afrontar esos cambios es acogiéndolos como parte de la experiencia de vivir, momento a momento. Es bueno mirarlo desde la perspectiva de la oportunidad porque los cambios no son condenas sino una maravillosa oportunidad de quererse buscando nuevas soluciones a nuevas circunstancias.

TRANSICIONES DE LA VIDA

Las transiciones de la vida son un momento especialmente idóneo para revisar nuestra conexión con la felicidad. La Universidad de San Diego (California) habla de 6 hábitos que generan causas de felicidad: prestar atención (vivir una vida más consciente), mover el cuerpo, tener una actitud amable, reducir las quejas, agradecer y cuidar las relaciones. Pilar Morales propone aplicarlos a este momento de cambio y ser más consciente de esos cambios que están teniendo lugar en el cuerpo, hacer ejercicio, bailar… acoger los cambios con amabilidad y sin quejas, buscando buenas soluciones adaptativas a medida que van pasando, agradeciendo la oprtunidad que nos brindan de cuidarnos y querernos más y compartiendo espacios de vida con las personas que son importantes para nosotros. Porque, ¡es tu momento!

