Tintori denunció violación de sus DD HH en aeropuerto de Ecuador15Mar

Ecuador

La activista de derechos humanos Lilian Tintori denunció a través de sus redes sociales que le fue impedida la entrada al aeropuerto José Joaquin de Oviedo en Guayaquil (Ecuador), este miércoles, por órdenes del gobierno de Rafael Correa.

“Estamos llegando a nuestro hermano país Ecuador, y en inmigración nos quitaron los pasaportes, nos tienen retenidas en el aeropuerto de Guayaquil. Las autoridades no nos dejan entrar. Por órdenes del gobierno de Rafael Correa nos impiden la entrada. En inmigración me dijeron que no tenía acceso y que tenía que devolverme. ¿A qué le temen?”, expresó Tintori.

La esposa del líder venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López, aseguró que no la dejan entrar porque no quieren que cuente la verdad de lo que pasa en Venezuela. “No me dejan entrar a Ecuador porque saben que viene un cambio. No me dejan entrar porque no quieren que ayude a mis hermanos de Ecuador”.

Tintori denunció también que en el área de seguridad del aeropuerto. Detalló que cinco hombres con cámaras le grabaron y tomaron fotos, lo que catalogó como acoso y persecución política.

En su visita a la región, Tintori tenía previsto reunirse con el candidato opositor Guillermo Lasso, así como con algunas organizaciones de derechos humanos para exponer los casos de persecución, la situación de los presos políticos venezolanos y la crisis humanitaria que se vive en Venezuela.

DC/EC