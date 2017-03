Taylor Swift marca récord con su sencillo “Shake it off”

Taylor Swift es una de las celebridades con mayor número de seguidores en sus redes sociales. En algún momento fue la estrella musical con más fans en Instagram del mundo, lugar ocupado actualmente por Selena Gómez.

Ahora, la intérprete ha logrado marcar un hito en YouTube al sumar casi dos mil millones de reproducciones gracias al sencillo “Shake it off” que pertenece a su disco ‘1989’.

Pero eso no es todo, pues “Shake it off” no es el único de sus videos que llega a esta cifra. Otro de sus mayores éxitos, “Blank Space”, también lo consiguió.

DC/EN