Sí se puede vencer a la dictadura, por Angel Machado (@angelmachadove)

Hoy más que nunca tenemos que sentirnos orgullosos de ser parte de Voluntad Popular. El pueblo zuliano junto a miles de activistas hizo posible en la región lo que se creía imposible. 13 mil 252 personas se restearon con el proyecto de Leopoldo López y le dieron una lección a la dictadura.

Demostramos este sábado 11 y domingo 12 de marzo que hay Voluntad Popular para rato y que seguiremos en la calle luchando incansablemente para lograr la transformación política de Venezuela. La meta establecida por el Consejo Nacional Electoral era de validarse en 12 estados del país y lo logramos en 23 de los 24 estados del país, con lo que queda claro el compromiso de nuestro partido con la democracia, la Constitución y La Mejor Venezuela.

En el Zulia habilitaron pocas máquinas, los funcionarios del CNE retrasaron el proceso a lo largo de la jornada e impusieron miles de trabas y obstáculos, pero esto no impidió que la gente respondiera a nuestro llamado y saliera a la calle a respaldarnos. Con el apoyo de todos los venezolanos superamos casi siete veces el número mínimo de personas. 23 mil ciudadanos era la meta y salieron a validar 160 mil venezolanos de todos los rincones del país.

Desde este espacio, felicitó a todos los miles de venezolanos que defendieron a Voluntad Popular e hicieron de este acto de rebeldía contra la dictadura en un hecho histórico, porque todas las firmas de venezolanos en apoyo a la tolda naranja confirman una vez más que lo que comenzó como un movimiento social se ha transformado en el partido que da la cara por Venezuela y el que diariamente enfrenta a esta dictadura.

Este gran respaldo a Voluntad Popular demuestra que el sacrificio de Leopoldo López, quien tiene tres años encarcelado injustamente, no ha sido en vano. La lucha de Voluntad Popular no termina con este logro, ahora comenzamos a impulsar el Movimiento de Resistencia Nacional que nos permita lograr elecciones generales de alcaldes, gobernadores y presidenciales.

En dos días el pueblo zuliano y venezolano demostró que quiere cambio y que anhelan cambiar esta dictadura, los ciudadanos se niegan a seguir viviendo en medio de escasez de alimentos y medicinas, inseguridad, pobreza y muchos otros problemas. Con sus firmas y huellas los venezolanos nos respaldaron y nosotros asumimos el compromiso de seguir luchando para salir de esta dictadura, nos negamos a esperar que ellos quieran convocar elecciones, en el país necesitamos elegir alcaldes, gobernadores y un nuevo Presidente para salir de esta crisis.

El camino para salir de la dictadura no es fácil, pero día a día seguimos avanzando. No nos rendiremos en nuestra lucha ni nos doblegaremos hasta lograr que Venezuela sea un país de paz, bienestar y progreso. Gracias Zulia por apoyarnos, no descansaremos hasta conquistar la libertad de Leopoldo López y de Venezuela.

Sigamos avanzando con fuerza y determinación.

¡Fuerza y Fe Venezuela!

DC / Angel Machado / Abogado – Magíster en Gerencia Pública. Concejal de Maracaibo. Coord. Político de @VPZulia. Luchador incansable para lograr #LaMejorVzla / @AngelMachado10