Sesión extraordinaria de OEA culminó sin acuerdos tras agresiones verbales de Venezuela

Varios países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se retiraron del salón donde se desarrollaba la sesión extraordinaria sobre Venezuela, en rechazo a los ataques que el representante del Gobierno de Masduro, Simón Moncada, profirió contra sus naciones.

Los reiterados reclamos del embajador mexicano, Luis Alfonso de Alba, al presidente del Consejo Permanente, Patrick Andrews, llamó la atención al venezolano en tres oportunidades, pero este le ignoró. En protestas verbales, los representantes de México. Brasil, Perú y Colombia, exigieron se retomara el decoro y el respeto. Al no conseguir un discurso moderado de parte de Moncada, se retiraron del recinto

Previamente, Moncada denunció la violación de los principios fundacionales de la organización. Protestó la participación de los 14 países firmantes del comunicado sobre Venezuela y que, según su criterio, la consultoría jurídica del organismo no pudo defender.

Moncada negó la buena voluntad de los países que hicieron señalamientos para solventar la problemática nacional. “Muchos han expresado su ignorancia sobre Venezuela. Almagro es una parodia de lo que es ser secretario general. Hablaremos sobre sus jefes, no sobre usted Sr. Almagro”.

Sabemos que lo que ha ocurrido aquí es por presiones de los poderosos, aseguró Moncada. No van a lograr, como pretenden los dueños del circo, que me ponga a pelear con los hermanos pequeños. De Brasil no puedo hablar porque ahí hubo un golpe de estado.

Sobre Colombia, comentó que si quieren ayudar a Venezuela, paren la producción de cocaína y los asesinatos de dirigentes sociales, el contrabando de gasolina.

Brasil y México solicitaron respeto al orador. “Si no se respeta el tono y el tema de debate, nos veremos en la necesidad de retirarnos”, sentenció el embajador mexicano.

Moncada continuó su ataque. Esta vez contra Canadá, al que acusó de tener ceguera moral y principista. El venezolano fue impedido de continuar los ataques por petición de México y Perú.

El embajador colombiano respondió a Moncada. “El contrabando y todas las molestias aquí expresadas por usted responden a su modelo económico, no al de Colombia. No pueden darle la espalda a la realidad, tienen una crisis. Uno de los principios fundamentales para solventar los problemas es enfrentarlos, no eludirlos”.

Moncada insistió. “Dentro de México ocurren cosas mucho más graves de las que se han comentado aquí, que se han ignorado. Venezuela necesita tanto un grupo de la OEA, como México necesita el muro”.

Bolivia y Nicaragua rechazaron la discusión en el Consejo Permanente de la OEA por considerarla ilegal.

ALMAGRO:LA DEMOCRACIA NO EXISTE SOLO CUANDO ES CONVENIENTE

La defensa de la democracia es el pilar fundacional de las relaciones en el hemisferio. La democracia no existe solo cuando es conveniente, debe imperar en todo momento, sentenció el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Para Almagro, no es intervencionista la defensa internacional de la democracia, como no es intervencionista la protección internacional de Derechos Humanos. “Debemos demostrar el compromiso con el pueblo de Venezuela, perseguido por la dictadura. El orden constitucional debe ser restaurado con urgencia y el artículo 1 de la Carta nos obliga a defender las democracias. Es un principio fundamental de legitimidad”.

El restablecimiento del orden constitucional, la liberación de presos políticos exigidos por 14 países, fue respaldado por Luis Almagro, al igual que la separación de poderes y las soluciones dirigidas a resolver la crisis económica y humanitaria en el país. “Hemos dado pasos gigantescos. Los países han dado pasos importantes en la defensa de las democracias. Respaldamos ulteriores acciones a esta reunión, para evaluar colectivamente la situación en Venezuela. No respaldamos ninguna invasión, nuestros requerimientos son lo opuesto a un golpe de estado: llamamos a elecciones en un plazo de 30 días para devolverle la soberanía al pueblo, que es a quien pertenece”.

El secretario general de la OEA reiteró su llamado a la liberación inmediata de los presos políticos, respeto a las decisiones de la AN y a contar un cronograma electoral.

DIALOGO ENTRE LAS PARTES

Antigua y Barbuda planteó que el diálogo en Venezuela debe incluir a todas las partes. Nicaragua rechazó la sesión extraordinaria por atentar contra la soberanía. “No podemos aceptar como precedente que pueda convertirse a este órgano en un tribunal que pueda agredir a los países”

Dominica y Barbados se pronunciaron por una Venezuela estable y próspera, lo que dependerá del respeto a las constituciones y el estado de derecho. Ambos países pidieron respeto al derecho a no intervención en asuntos internos de cada país, contenido en la Carta Democrática.

Barbados, sin embargo, respaldó el documento firmado por 14 países miembros de la OEA y llamó a Venezuela a que pida ayuda al sistema interamericano para superar los retos que han puesto a prueba a su sociedad

PARAGUAY: GOBIERNO CONTRAVIENE LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y DE CONCIENCIA

El Gobierno está sometiendo a la oposición a condiciones que contravienen la Libertad de Expresión y de conciencia.

Para la representante de Paraguay, es urgente la liberación de presos políticos, la convocatoria a elecciones y el respeto a los derechos humanos. Pidió una corrección de la crisis en un plazo razonable, el restablecimiento de la institucionalidad democrática respeto a las decisiones de la AN y la separación de poderes.

Los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de defenderla. El pueblo venezolano tiene derecho a la democracia y su gobierno no puede privarle de ese derecho bajo ningún pretexto, sentenció la diplomática paraguaya.

BRASIL: LA CRISIS EN VENEZUELA NO TIENE PRECEDENTES

La crisis en Venezuela no tiene precedentes en ningún otro miembro de la comunidad. Estamos aquí para tender puentes, buscar los siguientes pasos a tomar, entendiendo el diálogo como herramienta fundamental,detalló el representante de Brasil

La responsabilidad de cambiar el rumbo de ese país depende del Gobierno de Venezuela. La crisis de ese país afecta de manera directa a Brasil, por los lazos económicos, la frontera y los intereses en común. “En Roraima tenemos a miles de venezolanos que han abandonado en el país por la grave situación económica”.

EEUU: GOBIERNO DE VENEZUELA RETRASA LA APERTURA DEMOCRÁTICA

El Gobierno venezolano desaprovechó la presencia del Vaticano para solventar la problemática que afronta el país. A medida que aumenta la crisis, que el Gobierno retrasa la apertura democrática, se incrementa el sufrimiento del pueblo, cuestionó el representante de Estados Unidos.

Hoy estamos viendo informes de que el Gobierno controla el Tribunal Supremo de Justicia, que limitó la inmunidad de los parlamentarios y declaró en desacato la Asamblea Nacional. “Cuando aberraciones de este tipo comienzan, no sabemos donde van a acabar, por eso debemos actuar con claridad de propósitos. La OEA tiene que salvaguardar las instituciones democráticas en Venezuela, país que debe actuar con coherencia en el respeto a la Carta Interamericana y otros instrumentos a los que está asociado ese país. Instamos al Gobierno a respetar la Constitución venezolana y que permita que la OEA ejerza su función”.

Exigió la liberación de los presos políticos.

Pidió elevar el nivel político a la conversación en la OEA sobre este tema, crear una mesa de trabajo que se reúna una vez al mes para hacer seguimiento al caso venezolano. EEUU continúa comprometido, junto a otros estados miembros, para ayudar al pueblo venezolano.

ARGENTINA CREE EN EL DIÁLOGO

Argentina cree en el diálogo entre las partes para solucionar la crisis venezolana. Manifestó el compromiso irrestricto con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Haremos todo lo posible porque Venezuela nos siga acompañando en la organización, que no asume posiciones de injerencia, sino de preocupación por una situación que afecta a la población.

Venezuela vuelva a disfrutar de los beneficios de la prosperidad y las riquezas que posee en su territorio

COLOMBIA PIDIÓ RESPETO A LAS INSTITUCIONES EN VENEZUELA

Se ha hecho un llamado a que se encuentre una solución que se sujete a las instituciones. Se deben preservar las negociaciones en un esfuerzo que incluya a todos los sectores venezolanos con compromisos reales: El dialogo y la negociación constituyen una solución idónea.

Colombia hizo un llamado para que se respeten los acuerdos de diálogo, que se identifiquen soluciones concretas, como la separación de poderes, el respeto a las instituciones, la liberación de presos políticos y un cronograma electoral.

Al hablar de diálogo debe existir un compromiso real de la oposicion y el Gobierno. Ninguna negociación puede avanzar si las partes no se comprometen a seguir dialogando a pesar de las dificultades. Eso es urgente, detalló el representante de Colombia, Andrés Gonzáles, para quien la emigración de los venezolanos muestra lo que se vive en el país

HAITI: FUTURO NEGRO PARA LA OEA

Haití mostró preocupación por la violación de principios de la propia OEA y acusó a Almagro de faltar el respeto a su país, cuando pone a circular un informe sin darle una copia en su lengua oficial. Ese documento lo consideraron un rumor, porque no lo ha visto oficialmente en la OEA.

El representante de ese país cree que la mejor solución es el diálogo y avizora un futuro oscuro para la OEA tras el informe del secretario general, Luis almagro, que consideró injerencista

Perú y Panamá insistieron en que la salida a la crisis venezolana tiene que ser por vías democráticas. El Salvador se opuso al documento por considerar que violenta la soberanía de las naciones. Hizo énfasis en el apoyo al diálogo necesario en el país

Jamaica exhortó al Gobierno y al pueblo de Venezuela a que aseguren el respeto a la democracia, mediante soluciones pacíficas. Recomendó que los mediadores en el diálogo sean invitados al Consejo Permanente de la organización

COSTA RICA: DEBILITADO EL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO

Costa Rica, uno delos 18 estados que solicitó la discusión sobre la crisis venezolana, reconoció el debilitamiento del respeto a los derechos humanos, deterioro del sistema de salud y crisis alimentaria, con alarmantes niveles de inseguridad y violencia en el país.

Por eso no podemos ser indiferentes, afirmó Rogelio Sotela, embajador de ese país. Le preocupan la falta de independencia de los poderes y de elecciones transparentes y creíbles, que son el mejor camino para superar esta situación.

No contribuye a este objetivo que el TSJ declare en desacato a la AN ni que el Ejecutivo se declare en constante emergencia, ni que se base en responsabilizar a los demás de sus errores. “Hay que buscar la tranquilidad de los habitantes, detalló Rogelio Sotela

Propuso una hoja de ruta que afiance el estado de Derecho, que garantice el debido proceso, evite las detenciones arbitrarias y que incluya la liberación de los presos políticos.

Sotela detalló que la estabilización de Venezuela y su recuperación democrática depende de los venezolanos, pero también de la comunidad internacional, que no debe ser indiferente. Costa Rica ofreció apoyo para la búsqueda de soluciones .

Luis Alfonso de Alba, representante de México, inició el debate sobre la crisis venezolana en la Organización de Estados Americanos, luego que la mayoría aprobara el orden del día. Reiteró el compromiso con la promoción de la defensa de la democracia y los derechos humanos y pidió que antes de aplicar la Carta Interamericana se agoten los canales diplomáticos.

De Alba insistió con carácter urgente en la liberación de presos políticos, se reconozca la autonomía de la AN y que se establezca un calendario electoral.

Por Canadá, Jennifer May Loten, respaldó el informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, pues entiende que Venezuela sigue alejándose de los causes democráticos. “Venezuela ha visto una erosión del respeto a los derechos humanos. Los venezolanos no pueden votar ni pueden mostrar su disentimiento. No actuar socava nuestra organización, pues los estados miembros tienen el deber de defender las democracias. Ningún estado debe sufrir demoras en las elecciones”

MAYORITARIA VOTACIÓN

Luego de un debate sobre la presunta violación de la soberanía, defendido por Nicaragua, Bolivia y Simón Moncada, representante de Caracas, los países miembros de la Organización de Estados Americanos acordaron iniciar el debate sobre la crisis venezolana.

El presidente del Consejo Permanente y representante de Belice ante la OEA, Patrick Andrews, autorizó la votación para definir la suspensión o el inicio de la sesión extraordinaria, cuyo punto del día permitiría analizar la grave crisis venezolana.

20 países votaron el orden del día, que se centra en la discusión sobre la crisis venezolana. Se opusieron 11 naciones, dos se abstuvieron y una estuvo ausente.

A favor del orden del día votaron Santa Lucía, Uruguay, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guayana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú

En contra lo hicieron San Vicente, Surinam, Venezuela, Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua, República Dominicana,

Trinidad y Tobago se abstuvo, igual que Antigua y Barbados. Estuvo ausente

Previamente, y a petición de Venezuela que insistía en la violación de la soberanía de su país, el consultor jurídico de la OEA respondió que se realizará un debate sobre un país en particular y que existen distintas normas que autorizan a la organización a discutir la situación de un estado miembro.

La base de la reunión es la solicitud de un grupo de estados para tratar la situación en Venezuela y los estados en uso de sus soberanías tienen derecho a plantear al Consejo Permanente de la OEA los temas que consideren oportunos que el consejo analice, respondió Andrew

Simón Moncada protestó la naturaleza de la reunión y que la OEA decidiera analizar los asuntos internos de un Estado sin el consentimiento de ese estado. “Están interviniendo en nuestros asuntos internos y con eso están violando la carta”

Las decisiones del consejo se toman por la mayoría de votos de sus miembros, dijo Andrew. El representante de Argentina pidió votación del orden del día, pues no hay consideración sobre otro aspecto, como el planteado por Venezuela.

Si ha habido un intento de suspender la sesión, hay que votar y tener los dos tercios de los votos, pidió la representante de Canadá. Bolivia y Venezuela intentan que no haya sesión y Nicaragua alude a la violación de la soberanía de los estados en los que incurriría la Organización de Estados Americanos. México respaldó que haya votación.

Al inicio, los representantes de Venezuela y Nicaragua se opusieron a la realización de la sesión extraordinaria del organismo, que iniciará en breves minutos en la Organización de Estados Americanos.

La Secretaría del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó para este martes una sesión extraordinaria del organismo para tratar la crisis política económica y social de Venezuela.

Representantes de los 35 países que integran el organismo regional se congregaron en el Salón Libertador Simón Bolívar, donde se espera el inicio del Consejo Permanente.

Nicaragua y Venezuela argumentaron que la reunión fue convocada sin el consentimiento del país sobre el cual se debatirá. Ambos exigieron suspender de inmediato la sesión, por ilegal,ilícita e inexistente

Esta sesión fue convocada a petición de las Delegaciones de Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay con el propósito de considerar la situación en la República Bolivariana de Venezuela (CP/INF. 7651/17)

La semana pasada, 14 países -Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay- pidieron a Venezuela que fije un calendario electoral y libere a los políticos presos.

Esos países, junto a otros cuatro caribeños -Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica- participan hoy la reunión en Washington, aunque no se precisó si se votará el posible inicio de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

Paralelamente en el país la Asamblea Nacional sesiona, incluyendo dentro de su agenda el encuentro en Washington, como muestra de apoyo a la propuesta del Secretario General, Luis Almagro quien propuso dar un plazo de 30 días al Gobierno de Nicolás Maduro para que convoque a elecciones, y a la espera de la decisión del ente.

Mientras tanto en Caracas el sector chavista en las calles con el vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, en las calles repudia el informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el que pide que el país caribeño convoque a elecciones en 30 días para evitar una posible suspensión del organismo, un proceso complejo que requiere el apoyo de dos tercios (24) de los 35 países miembros, incluido Venezuela.

DC | El Carabobeño