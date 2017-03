Secretario de la AN: CNE busca eliminar a la MUD con el proceso de validación #3Mar

El secretario de la Asamblea Nacional, José Ignacio Guédez rechazó que el vicepresidente Tareck El Aissami y el tren ministerial presenten su memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante la Asamblea Nacional como establece la Constitución pero, indicó que “no les sorprendió la decisión”.

“Es parte del desconocimiento que este Gobierno hace del Parlamento, esto no sorprende porque ellos decidieron trabajar sin parlamento, al margen del Estado de derecho. Lo podemos llamar como sea, menos un régimen democrático”, manifestó.

Guédez agregó que seguirán trabajando democráticamente, luchando para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúe con el calendario electoral para que se realicen los comicios regionales este año.

Validación de partidos

Sobre el proceso de validación de los partidos políticos que comienza este fin de semana, el también secretario general de partido Causa R aseguró que su partido no asistirá a este mecanismo porque defenderán la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que, consideró tiene más peso frente al Gobierno.

“La intencionalidad es eliminar los partidos partidos políticos y buscan dividir a la oposición, también buscan seguir posponiendo las elecciones regionales y eliminar la MUD impunemente”, aseveró Guédez.

Asimismo, aseguró que la intención de la coalición opositora es “luchar” para que este año se realicen las elecciones regionales y participarán con la tarjeta única de la MUD. “Nos atrincheramos en la defensa de la MUD, tenemos que defender esa tarjeta que representa a más de 8 millones de venezolanos para exigir elecciones”.

Renovación de la MUD

Por otra parte, José Ignacio Guédez aseguró que la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática fue de fondo y no de forma, puesto que, además del cambio en la directiva, se creó un reglamento.

“En la MUD hubo un cambio de fondo porque ahora existe un reglamento, antes no lo había, por ejemplo, se establece que la parte operativa de los 9 partidos son los que van a tomar las decisiones en nombre de la MUD, con mayoría calificada”, explicó.

Añadió que, gracias a este reglamento la coalición opositora podrá tomar decisiones firmes, situación que su parecer, no ocurrió el año pasado. “En un año la MUD no tomó decisiones, porque no había como tomarla, pero ahora con el reglamento podemos tomar decisiones firmes y oportunas”, necesarias para lograr la restitución del Estado democrático.

Carta democrática

Sobre el llamado que se ha realizado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a activar la Carta democrática, Guédez dijo que no es algo nuevo, porque ya la MUD había ido a instancia internacionales a exigir un Estado de Derecho y rechazó que el chavismo busca polarizar la medida para hacer ver que es contra el pueblo.

“El chavismo polariza como les conviene, pero nosotros estamos tratando de restituir la democracia en Venezuela a favor del pueblo, es un tema de democracia y libertad por lo que estamos luchando”, expresó.

Diálogo

Sobre el proceso de diálogo que vive el Gobierno y la oposición, el secretario de la AN informó que no ha habido más acercamiento entre los mediadores y las partes.

“Lo último que se dio fue la entrega del documento por parte del Vaticano y demás mediadores y nosotros dimos una respuesta en donde dejamos claro que queremos que se restituya el orden formal de la democracia, pero no hemos obtenido más acercamiento”, sentenció.

DC|Globovisión