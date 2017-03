Se filtra el diseño final del Samsung Galaxy S8

Samsung debe aprender a guardar mejor sus secretos, aunque tampoco tienen toda la culpa: ni Apple es capaz de mantener bajo llave los diseños de sus iPhone. Sea como fuere, el popular ‘leaker’ Evan Blass ya ha mostrado el diseño final del Samsung Galaxy S8, su nuevo teléfono.

Como cabía esperar, es un diseño renovado, sin botón físico en el frontal y con una pantalla al estilo del modelo Edge de la gama Galaxy, pero con muchos menos bordes arriba y abajo.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R

— Evan Blass (@evleaks) March 1, 2017