Salen a la luz unas fotos de Kate Moss desnuda el día de su boda

Kate Moss sigue siendo una de las modelos más populares entre los grandes diseñadores y las firmas de cosméticos. Sin embargo, hace ya un tiempo que la top model tomó la decisión de apartarse definitivamente de los desfiles que la catapultaron al estrellato en la década de los años 90.

A pesar de haberse bajado de las pasarelas, Moss no ha abandonado su faceta como modelo y sigue posando para que los mejores fotógrafos la retraten vestida o desnuda. Desde sus inicios, la modelo no ha tenido ningún problema en desnudarse para una sesión. Sin embargo, el hecho de que le hackeen el ordenador y le roben unas fotos privadas parece que no le ha hecho ninguna gracia a la maniquí.

Según informa el portal de noticias «Daily Star Sunday», unos piratas informáticos lograron acceder al ordenador de la modelo y robar unas fotos de ella desnuda el día de su boda, en 2011, con el roquero Jamie Hince, del que ya está divorciada.

Al parecer, las fotografías forman parte de una colección de imágenes en las que se puede ver a Kate preparándose para su boda. Una fuente cercana a la modelo aseguró que «está que echa humo con este asunto. A pesar de que ya se ha divorciado de Jamie, estas fotos todavía están muy cerca de su corazón y son muy privadas», dijo al citado medio. «No es la primera vez que se ve a Kate desnuda, pero estas fotos eran diferentes. Algunas estaban hechas para que solo las viese Jamie».

Por desgracia, esta no es la primera vez que la familia de la modelo pasa por este tipo de problemas. En octubre del año pasado, a su hermana pequeña Lottie, de 19 años, le hackearon su cuenta de Facebook y lograron hacerse también con una serie de imágenes privadas. «Es repugnante que los piratas informáticos se hayan salido con la suya por segunda vez en cuatro meses. Está buscando la forma de aumentar la seguridad de sus dispositivos», explicó la fuente. En las imágenes que le robaron a Lottie aparecía su hermana mayor tirada después de la fiesta de su cumpleaños el año pasado.

DC | ABC