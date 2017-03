Saady Bijani afirma estar “a disposición del estado Zulia”

El primer alcalde del municipio San Francisco, Saady Bijani, visitó las instalaciones de QUÉ PASA y expresó su preocupación por la situación en la que se encuentra el país y el estado Zulia que, para su juicio, es “una nación dentro de una nación”. Destacó que “el gran problema que ha tenido el Gobierno es que no ha concebido al Zulia como si fuera un país, como si fuera una nación dentro de Venezuela”, y por ello es que se ha venido desplazando al estado como el primer productor de petróleo, carbón, carne, leche entre otros.

Al respecto, dijo que “el Zulia se nos está muriendo y yo me resisto firmemente a vivir en un Zulia en ruinas”, por lo que el exalcalde sureño ha decidido salir a recorrer el estado.

Proyecto “Un Zulia libre y productivo”

Bijani señaló que su objetivo es “cambiar el rumbo” para construir un “Zulia libre y productivo en una Venezuela democrática. El Zulia siempre fue grande con o sin ayuda de Caracas”.

Resaltó que para lograr dicho proyecto es necesario construir una nueva propuesta, pero que lo principal es obtener una mayoría que diseñe lo que a largo plazo se quiere alcanzar, desarrollando lo que está estipulado en la norma constitucional.

“Vamos a construir una propuesta, para lo que queda del siglo XXI, será el siglo de oro del Zulia”, añadió Bijani. Destacó que deberá ser ejecutada por los mejores talentos sin exclusión y sin discriminación de ninguna índole, en una alianza “supra partido” con la asociación civil, gremios como los ganaderos, comerciantes, productores, técnicos, jóvenes, mujeres, estudiantes y trabajadores.

Además recalcó que al hablar de “cambiar el rumbo” se refiere a cambiar desde Miraflores ya que, a su juicio, “para que en el Zulia se realice un cambio político primero tiene que haber un progreso desde el alto mando”.

Con respecto al gran número de venezolanos que han decidido irse del país en busca de un mejor futuro, expresó que siente “un gran dolor; sigo aquí luchando para que mis hijos vuelvan y no se vayan más, así como ningún otro venezolano, por culpa de las condiciones que hay en el país”.

No más continuismo

El líder copeyano explicó que no volvería a la Alcaldía de San Francisco. “No volvería hacer lo que ya el pueblo y Dios me ha dado la oportunidad de ejercer, yo no creo en el continuismo, ni en la perpetuidad de los políticos en los cargo”.

Sin embargo, Bijani aseguró que está a disposición del Zulia desde otras “trincheras”, ocupándose de sacar al estado adelante sin dejar atrás a San Francisco, renovándola para que “vuelva a ser el municipio modelo de la región zuliana”.

Preciso que está dispuesto a trabajar y dar su aporte para que el Zulia recupere el liderazgo. “Estoy trabajando para que haya un cambio en Miraflores”, manifestó.

Cono monetario

Al ser interrogado por la decisión del presidente Nicolás Maduro de sacar de circulación el billete de 100 bolívares, catalogó la medida de “mamadera de gallo” y de “chiste” por lo que exigió al Ejecutivo nacional seriedad al momento de la elaborar las políticas de estado.

DC|Génesis Rosario