Saady Bijani considera necesario abrir las puertas a nuevos liderazgos #11Mar

El líder y primer alcalde del municipio San Francisco, Saady Bijani, sigue en pie de lucha con su propuesta un “Zulia libre y productivo”, se proyecta a la Gobernación del Zulia, buscando así brindar un excelente servicio al estado y al país.

Bijani considera necesario abrir las puertas a nuevos liderazgos que den pie a la construcción de una nueva mayoría que no quiere el continuismo de la crisis actual que vive el país.

Asegura que su ausencia de la palestra pública sólo fue ” un pasito hacia atrás para agarrar impulso”, dejando claro que fue un tiempo para reencontrarse con su familia, reflexionar , revisar y analizar errores ó fallas cometidas.

Asimismo, indicó que está a la orden del Zulia, recordando que estuvo 13 años prestando servicios como diputado y alcalde de San Francisco.

El ex alcalde aspira a contruir “entre todos una nueva mayoría” que este dispuesta a proyectar al Zulia, que repotencie y saque adelante el “sentido autentico del zuliano” y para ello esta dispuesto a unas primarias ” sin Tibisay Lucena (presidenta del CNE), unas primarias limpias y transparentes”.

“Una nueva mayoría es la que no quiere más continuismo, que no quiere la extensión de este presente negativo. Esa nueva mayoría que no quiere más inseguridad ni estar sometida a las manos de bandas criminales, de grupos guerrilleros, que promueven sicariatos y las vacunas. La vida no vale nada en el Zulia, estamos sometidos al pago de vacuna, incluso los ganaderos me dicen que hasta al gobernador Arias Cárdenas paga vacuna”

Explicó además, que le “ha tocado vivir la experiencia de estar sometido al atraco, no solamente yo, mi familia, mi hija embarazada de ocho meses, no solo el vandalismo común; sino el político disfrazado del vandalismo político. El principal problema que hoy tenemos es la inseguridad, la Policía no funciona”.

Por esta razón su propuesta para liberar al Zulia de tanta inseguridad es ” la construcción de un nuevo proyecto, el Zulia libre y productivo, con los mejores, sin exclusiones ni sectarismo: la municipalización y parroquilización de los servicios policiales, como lo hicimos en San Francisco con un personal adiestrado, bien pagado y dotado, sin politizar y sin malandrizar la Policía, trabajando con la comunidad”.

Resaltó que en San Francisco aun queda “un gran potencial humano que aprendió a vivir bien y quiere sustituir este presente, quiere ser una gran ciudad, con buenos servicios y buen trato”.

Hizo referencia a Omar Prieto explicando que ” el balance lo manifestó claramente el pueblo en las últimas elecciones, salió raspao; pero más allá de reducir la confrontación con personas es con un modelo, no hacemos nada con que el modelo siga imperando en Venezuela, tenemos que abrir las puertas para crear las condiciones para la transformación”

Añadió, “cambiemos el rumbo en Miraflores, cambiemos el rumbo también en la MUD, pero para cambiar ambos rumbos, también necesitamos cambiar nosotros mismos”.

DC/LV