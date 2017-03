Saady Bijani asoma su nombre para unas primarias y pide cambiar el rumbo de la “MUD y de Miraflores”

Entrevista cortesía de Noticia Al Día

Como un boy scout, así dice estar Saady Bijani, fundador y primer alcalde del municipio San Francisco, ex diputado de la extinta Asamblea Legislativa , “estoy a la orden del Zulia, planteo y exijo que cambiemos el rumbo de Miraflores”.

Con esa entrada en entrevista con Noticia al Día, Bijani, -quien reaparece asi en el ruedo político-, explica que “Miraflores no quiere convocar elecciones porque sabe que las tienen perdida, cualquiera que sea, hacen una elección interna y la pierden”.

De la misma manera también ofrece su impresión sobre la Mesa de la Unidad, “cambiemos el rumbo de la MUD que ha sido “exitosa” a la hora electoral pero no ha sido exitosa en la construcción de la alternativa.

“No ha habido un cambio en Miraflores por culpa de la MUD” dice tajantemente. Y agrega “hay dispersión, inmediatez, agendas particulares sobre la agenda nacional, deslealtades. Jesucristo tuvo doce apóstoles y por uno solo lo crucificaron, uno solo lo vendió y lo traicionó, en la MUD hay más de uno (…) entonces cambiemos el rumbo.

Y, en el Zulia, que ha dejado de ser un estado productor de carbón de petróleo, por eso quiere cambio, no quiere continuismo de ningún signo y color”.

Primarias transparentes Bijani aplaude la idea de las primarias en la oposición, “sin Tibisay Lucena, significan que deben ser transparentes, libres imparciales, no es la componenda, no es el reparto”.

Cuando digo así no ataco a la persona, sino a la institución, – aclara Bijani- cuando una elección es fraudulenta la gente se acuerda de Tibisay, cuando las elecciones no son libres, ni equilibradas se acuerdan de ella; yo no quiero que dentro de la MUD se repita ese tipo de acciones, porque así como denunciamos las irregularidades rojas, no quiero que se repitan dentro de la oposición”.

Sabe que para unas primarias necesitaría maquinaria partidistas, sin embargo advierte, “las maquinarias de los partidos a veces no han escogido a los mejores, se parecen más a las cúpulas, son importantes cuando están más al servicio de la gente, por eso es necesario una alianza, el cambio del país no es de un partido por otro, por eso la unidad debe direccionarse hacia la convocatoria de elecciones generales”.

“Hay analistas que dicen que el liderazgo está desgastado devaluado y se pide renovación, debemos ir más allá de los colores y consignas, y estamos a tiempo de construir esa opción”, sostuvo.

Para el veterano dirigente “el continuismo y la ineficacia, no pueden ser el camino, debemos abrir las puertas al talento, a la eficiencia, al conocimiento, a la sabiduría y la capacidad gerencial, no importa donde estén, es una nueva alianza”.

Y a su juicio, eso se logra con una alianza supra partido, con la sociedad civil, “alrededor de una persona no, sino de un proyecto, por eso ando en campaña diseñando ese plan, esa nueva mayoría, convocando a los mejores, es la mejor manera de derrotar al régimen con los mejores, dejar atrás votar por imposiciones, por el que nos imponen, llego la hora de votar por el mejor”.



Añade que de la misma manera, cuando piden elecciones generales, ” o estamos solicitando que la OEA intervenga en Venezuela, pero es para que haya más democracia no menos, queremos matar la culebra por la cabeza, y no hacemos nada con ganar gobernaciones y alcaldías sino cambiamos el modelo, aunque hay que ganarlas si las lanzan” -las elecciones-.

Propuesta y alternancia

Asegura que la entidad no es la primera del país “está retrasada, tomada por bandas criminales, sicariato y paramilitares, sino le ponemos un basta corremos el riesgo de construir gérmenes de la construcción de dos estados, el Panamericano en el Sur del lago y el Coquivacoa qué esperamos, además del territorio que hemos perdido al norte de la Guajira”.

Es partidario de la alternancia, incluyendo eliminar la reelección indefinida de los políticos en los cargos de elección popular “es la Venezuela y el Zulia que yo sueño”

Insta a los ciudadanos a pedir respuesta a los políticos, solución a los problemas. “Hablamos de inseguridad, pero nosotros fundamos Polisur, hicimos la Policía de Maracaibo yo mismo le puse el nombre, la de la Cañada, la de Barinas con un alcalde chavista, eso demuestra que gobernamos para todos”

El ex alcalde sureño resalta su experiencia que asegura está al servicio del estado, “sabemos cómo gobernar, tenemos experiencia y capacidad, estamos estimulando un gran diálogo en el Zulia”.

Bijani se despidió con el compromiso de seguir al servicio del Zulia, “ando en campaña por un Zulia libre y productivo, siempre pongo mi nombre a la orden a veces me paran a veces no, de ocho elecciones, he ganado siete. Sigo con las botas puestas”.

DC| Cortesía Noticia al Día