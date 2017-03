Runrunes de Bocaranda: ¿Seguirán engañando a los pobres carnetizados para comer? #16Mar

ALTO

¿Y AHORA QUÉ NICOLÁS?:

El documento sobre Venezuela del Secretario General de la OEA, Luis Almagro (el entonces muy alabado por los rojos cuando era el canciller del gobierno socialista del “camarada” uruguayo Pepe Mujica y a quien casi “juramentaron” como amigo incondicional ante la tumba de Chávez pidiéndole que pusiera su mano sobre el frío mármol de Cuartel de la Montaña en 2013) no es una decisión del organismo multilateral americano. Es la posición que, en el cumplimiento de su deber, el Secretario General remite a sus miembros. Le tocará al cuerpo colegiado decidir su enfoque y contenido. Sin embargo, el paso que ha dado Almagro es de dimensiones globales y con visión histórica. A partir de ese documento es prácticamente imposible que organismo internacional alguno estudie, analice o decida algo sobre Venezuela sin que lo tome en consideración. Almagro entrega a todos los países del mundo información ordenada, vigente, veraz, oportuna, actualizada y de carácter estrictamente político sobre nuestro país, como nunca antes organismo alguno lo había hecho. Para Naciones Unidas -sobretodo en Ginebra- esta posición de Almagro es fundamental, como lo será para el sistema financiero internacional, las instancias de derechos humanos, la OPEP y los mercados de bienes y servicios. Queda claro, lamentablemente que la canciller, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, no tiene la cultura ni el conocimiento de la diplomacia y la geopolítica como para responder y mucho menos abordar esta coyuntura (calificó el informe como “ilícito e ilegítimo”). Al igual que sus dos jefes -Hugo y Nicolás- en todos estos años que han sido de puros insultos, amenazas y mentiras como respuesta a cualquier discrepancia democrática o a una visión diferente de cualquier gobierno extranjero. Para los historiadores y analistas Almagro con su carta acaba de dejar una referencia de consulta obligatoria para el análisis de lo que han sido la verborrea y la logorrea de esta corrupta, incapaz, militarizada y fracasada propuesta liderizada por Hugo Chávez Frías y denominada por fanfarrones, vividores, enchufados y subvencionados globales como el “Socialismo del Siglo XXI”. Aquel que se ufanaba de tener la espada de Bolívar caminando por América Latina y hoy se comprueba que lo que caminaba era la corrupción de Venezuela para el mundo, inspirada y apoyada por Lula, los Kirchner y los Castro. Hoy por hoy el retroceso y la involución “roja rojita” nos tienen más cerca del siglo XIX. ¿Seguirán engañando a los pobres carnetizados para comer? ¿Verían los gordos generales las fotos de los flacos militares de bajo rango buscando comida en la basura? No se vislumbra ni rectificación ni remordimiento. Veremos más cadenas ofreciéndonos ser potencia mundial en cualquier renglón que se les ocurra…

MEDIO

¿PANADEROS SOCIALISTAS?:

¿Será que no recuerdan su “Ruta de la Empanada”, las “Areperas Socialistas”, Agroisleña, lo que hicieron con Café Madrid, el Peñón y Fama de América y Lácteos Los Andes? ¿No les bastan los macro desastres de Cantv, Sidor, Cemex y Banco de Venezuela? ¿O los sembradíos en la Autopista Regional del Centro y los diez centrales azucareros que manejan en coordinación con comprobados pillos cubanos? Todos, absolutamente todos, un fracaso. ¿Es que no hay una sola persona en el gobierno que asuma un riesgo histórico y públicamente detenga esta sangría de recursos del Estado y de reiterados atropellos a la población de menores recursos? ¿Saben Maduro y Tareck el complejo mundo que hay detrás de una buena panadería en cuanto a insumos, horarios, proveedores, dedicación y vocación? Un panadero no se hace vía Gaceta Oficial. Ser panadero se nace, se hereda y se forma por largos años. Además, los dos saben muy bien que el problema no son los panaderos, las panaderías, ni el precio de la canilla, sino que simplemente no hay trigo. ¿Lo paradójico de todo? Pues, que el trigo es importado, con dólar a 10 bolívares, de forma exclusiva como monopolio por el propio gobierno de Maduro. En pocas palabras, es su gobierno el que promueve las colas, el desabastecimiento y la escasez de panes, (mientras Iris multiplica los “pranes”). Si Maduro y la incapaz burocracia que le acompaña trajeran los volúmenes de trigo que corresponde al total de venezolanos que somos, pues simplemente desaparecían colas y especuladores. El martes Nico soltó una verdad sorprendente: “lo que tenemos es una crisis de incapacidad”. A confesión de parte…

BAJO

EL DÚO:

La designación de Tareck El Aissami como vicepresidente le fue comunicada por el diputado Diosdado Cabello. Unos días antes había sido llamado por el presidente Maduro junto al alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez para decirles a los dos que estaba pensando en uno de ellos para reemplazar a Aristóbulo Istúriz. Cuando Tareck y Jorge fueron confrontados por Maduro ambos, sorprendidos, le dijeron que el otro lo merecía. Así fue que unos días después Cabello -al igual que hizo cuando fue a donde Nelson Merentes para participarle que el presidente lo quería fuera del BCV- le dijo que sería el escogido. Importante saberlo pues muchos piensan que el poder de Cabello estaría disminuido a solo presentar un programa televisado -por VTV y otros rojos medios- lanzando acusaciones infundadas e insultos por doquier acompañado de uniformados transportados a las locaciones desde donde se graba o transmite. Manda.

TRISTE VERANO:

Expertos nos señalan que día a día se incrementa la posibilidad de que este año no tengamos grandes apagones eléctricos durante la etapa fuerte de verano. Por concepto alguno la razón obedece a la eficacia del gobierno o a que el sistema eléctrico lo manejan los mejores. No. La razón es dramáticamente triste: la paralización de la actividad industrial y comercial es tan, pero tan grande, que a la fecha en que escribo esta columna se estima que la demanda eléctrica interna se ha reducido en cerca de un 30%. En otras palabras, la Venezuela potencia, la Venezuela socialista, la Venezuela que combate al imperialismo, a la derecha golpista, la que no es apátrida, simplemente ha destruido en igual proporción el desempeño de quienes generan puestos de trabajo y los bienes y servicios que demanda el venezolano de a pie. Los índices de demanda eléctrica son indicativos universales para demostrar cuán activo y creciente, está el tejido productivo de una nación. El nuestro, según los expertos, está en terapia intensiva, sin necesidad de lagartijas ni saboteadores pagados desde el extranjero…

