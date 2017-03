Romina Palmisano y Justin Quiles preparan “Alguien como tú”

La cantante venezolana Romina Palmisano y el reggaetonero Justin Quiles, unen sus voces para realizar el explosivo tema “Alguien Como Tú”, que se estrenará este viernes 17 de marzo en las plataformas digitales.

Escrito por Jerry Di, Justin Quiles y la propia Romina, “Alguien Como Tú” promete hacer bailar a todo el que lo escuche. Bajo la producción de CrazytownMusic, música de Danielcrazytown y Gabocrazytown y mezcla por Alejandro “Mosty” Patiño, el sencillo debutará el viernes al mediodía en las redes sociales y también en todas las emisoras de radio de Venezuela y las más importantes plataformas digitales.

“Alguien Como Tú” es un featuring que desborda energía y destaca por la inconfundible voz de Quiles, quien ha encabezado las listas de popularidad con temas como Si Ella Quisiera, Otra Cosa, El Mundo Se Acabará, Confusión, entre muchos otros, y se mezcla con el estilo de Palmisano, quien se ha posicionado como la artista femenina del momento, logrando cuatro nominaciones en la quinta edición de los Premios Pepsi Music.

“La colaboración junto a Justin Quiles ha sido una de las mejores experiencias en mi carrera, porque siento una profunda admiración por él y me llamaba mucho la atención su forma de componer y su voz particular. He aprendido muchísimo de él, cuando grabamos me hizo parte del vocal coach y estoy muy feliz de haber hecho este tema que tanto me gustaba”, comentó la artista en relación a la canción que, al ritmo del moombathon, ya se perfila como un hit.

Luego de conquistar los primeros lugares de la cartelera con Hazme Volar, Cómplice, Dime Cómo y tras el furor con Experimentarcon La Melodía Perfecta, Romina Palmisano no descansa. “Alguien Como Tú” es su nueva apuesta en el ruedo musical y otro abreboca de su primer trabajo discográfico titulado “Inolvidable”.

DC|NP