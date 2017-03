Roberto Enríquez: Copei no le siguió el juego al Gobierno

Para el presidente “electo” de Copei, Roberto Enríquez, el no haber logrado la meta para validarse, significa que no se le siguió el juego a un Gobierno que secuestró los símbolos y la sede, así como también intentó imponer autoridades que se dedicaron a la infamia y no a hacer política.

En rueda de prensa, afirmó que se han liberado del Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia, por lo cual se quedan al servicio de la unidad con el objeto de rescatar el sistema democrático en Venezuela.

“No validar a la junta AD HOC interventora fue una decisión política, un ejercicio de soberanía que deja dos lecciones muy claras: por una parte dejarle claro al Gobierno que en la unidad nunca aceptaremos sus imposiciones y por la otra que aquellos que le hacen el juego o se asocian al Gobierno para perjudicar partidos, compañeros o a la Unidad, siempre salen mal parados y castigados por la voluntad popular”, explicó.

En ese sentido, indicó que lucharán hasta reconquistar la tarjeta verde “en democracia”, pues aunque no es la primera vez que intentan desquebrajar la organización, en esta oportunidad la persecución ha sido más fuerte e implacable.

“Copei ha rechazado la intervención del Gobierno con contundencia. Nos ha tocado hacer un nuevo sacrificio por Venezuela. La verdad es que no podíamos validar nuestra tarjeta estando intervenidos por el Gobierno; estábamos en manos de una junta designada por el Gobierno y eso no lo podíamos aceptar, por respeto a Venezuela y a nuestros principios. Cuando la política no se hace con base a principios, pasa a ser una mercadería cualquiera, pero deja de ser política”, enfatizó.

Finalmente, Enríquez invitó a su militancia a “redoblar” el compromiso para devolver los derechos a la ciudadanía y con ello, recuperar la institucionalidad partidista.

DC|EI