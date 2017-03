Representantes de la CEV rompen el silencio y revelan el hacker tras el ataque a su plataforma

El director del Departamento de Medios de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Pedro Pablo Aguilar y el padre Numa Molina hablaron se refirieron al ataque cibernético que recibió la página web de la organización.

En ese sentido, indicaron en el programa “A tiempo”, transmitido por Unión Radio, que no es la primera vez que ocurre esta acción y acotaron que el último ataque fue hecho por un hacker chino.

“Ya ni siquiera hay un respeto por lo religioso, o por la vida, no hay respeto por la dignidad de la otra persona, justamente es lo que hace que la sociedad se encuentre en estos momentos así como estamos, no hay anarquía, no hay capacidad de encontrarnos, de respeto, agradecimiento, no hay capacidad de nosotros poder de alguna manera comprender que la otra persona que es distinta a mí en pensamiento, en actitudes debo respetarla”, indicó Aguilar.

Sostuvo que el papel de la Iglesia es estar con el pueblo, así como ayudar a que exista la fe en los ciudadanos: “Nos llegan fotografías y reportes de todo el país justamente, viendo este trabajo que están haciendo los obispos en cada diócesis, los párrocos en distintas parroquias a pesar de todas las dificultades, pero una de las cosas que se ha querido es que la gente no pierda el sentido de solidaridad, el sentido de encontrarse sobre todo el respeto por dolor ajeno”, indicó.

Por su parte, el padre Numa Molina dijo que se debe “despolitizar” el ataque a la página web de la Conferencia Episcopal de Venezuela. “El hecho que hayan entrado a la iglesia, se necesita un conocimiento mínimo del catolicismo, de los sacramentos, porque una persona que es el sagrario, iría a otra parte, se robaría una imagen, rompería una alcancía y se llevan el dinero, pero allí hay una cuestión predeterminada de hacer el daño, pasa igual con la página web”.

DC | El Cooperante