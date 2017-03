Ratifican libertad plena del concejal zuliano Romer Rubio #22Mar

Romer Rubio, concejal de Maracaibo, se presentó ante el Ministerio Público junto a su abogado, familiares y a sus compañeros de partido para comprobar que no ha cometido delitos y asumir “una responsabilidad de conformidad a los principios democráticos del país”.

“Cuando uno tiene la fe en Dios y sabe que nuestras acciones han sido en pro de un ideal, sano, legal y constitucional; si es que ocurre algo fuera de lo previsto, no sería porque nosotros no hayamos hecho las cosas bien”, dijo el coordinador de Primero Justicia.

Rubio se entrevistó con el fiscal superior Richard Linares, para esclarecer los señalamientos que, desde el pasado 11 de enero, se hicieron en su contra y hacia otros dirigentes opositores, entre ellos el concejal de Maracaibo Jorge Luis González quien estuvo “injustamente” detenido 53 días en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Maracaibo.

“Hace 63 días exactamente se nos involucró a través de una alocución en televisión nacional, en una investigación que quienes nos conocen saben que a todas luces no tendríamos ningún tipo de responsabilidad. Por ello hemos decidido hacer acto de presencia en todos los órganos competentes”, dijo Rubio.

Jesús María Albornoz, abogado, explicó que asistieron al órgano instructor por excelencia en materia penal, de acuerdo a lo que dispone el Código Procesal Penal que es la Fiscalía del Ministerio Público. “No tenemos ningún elemento en la mano para no confiar en la justicia desde el punto de vista de la presentación de un hombre totalmente inocente apegado al principio de la legalidad establecido a nuestra norma suprema, la Constitución. No hay ningún elemento que comprometa a Romer Rubio conforme con en el artículo 236 del Código Procesal Penal y en consecuencia venimos a que quede claro este punto. Estamos asumiendo una responsabilidad de conformidad a los principios democráticos del país, pero no hay ninguna solicitud del Ministerio Público en ningún Tribunal de la República. Romer Rubio está en libre condición gozando de libertad plena de acuerdo a lo que dispone la Constitución”.

Por otra parte Rubio comentó que han sido días difíciles para su persona y para sus familiares. “Vivimos una grave crisis en materia de inseguridad y si hay alguna demanda de los ciudadanos es que dediquemos nuestros mayores esfuerzos a devolverles la paz y la tranquilidad a las personas en sus calles. Por eso el llamado es a las personas que están al frente de los órganos jurisdiccionales de Venezuela, porque mientras tengamos a los órganos policiales dedicados a amedrentar, perseguir y acosar a quienes piensan distinto; se le hace favor a la violencia. Si algo le exigimos a ellos es que dediquen sus esfuerzos a acaban con la inseguridad y que dejen de perseguir a quienes tenemos el derecho constitucional de hacer oposición en este país y brindarle la esperanza que el pueblo que tanto anhela un cambio. No estamos conspirando en contra de ningún gobierno, estamos trabajando para que Venezuela recupere el camino democrático, de tranquilidad y de progreso que todos los venezolanos queremos”.

DC | Nota de Prensa