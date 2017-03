¡Pura diplomacia! Samuel Moncada atacó a miembros de la OEA durante sesión extraordinaria #28Mar

El representante permanente de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, calificó de “absoluta violación al derecho internacional” el debate que se realiza en el Consejo Permanente sobre la crisis en el país.

“Hoy se demostró en la OEA que se ha consumado un acto de intervencionismo en Venezuela violatorio al derecho internacional”, aseveró.

Moncada dijo que el organismo pretende obligar al gobierno a violar la Constitución venezolana e incitar a 30 millones de venezolanos a hacerlo.

“Siempre que haya algún tipo de condena será a los gobernantes que están cometiendo semejante crimen contra nuestro pueblo. De ahora en adelante no podemos entender que ustedes tienen algún tipo de buena voluntad hacia Venezuela”, destacó.

Calificó al gobierno brasileño de ilegítimo y realizó acusaciones de narcotráfico contra el gobierno de Colombia.

“De Brasil no puedo decir mucho porque no representa a un gobierno legítimo, no hubo elecciones para elegirlo. Dentro de México suceden cosas mucho más graves de las que se están discutiendo aquí”, agregó.

Por otro lado, afirmó que el gobierno de Estados Unidos se ha dedicado a realizar una campaña para presionar a miembros de la OEA. “Si Estados Unidos quiere ayudar que derogue el decreto de Obama”, destacó.

“Venezuela necesita de la OEA como México necesita del muro”, culminó.

DC | El Nacional