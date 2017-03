Proyecto Venezuela participará en el proceso de validación de su organización en el Zulia

Luego de la decisión tomada por la organización política Proyecto Venezuela de ir al proceso de validación a nivel Nacional, el Secretariado Regional de la tolda del sol anuncia que se prepara para la movilización de toda su militancia al proceso de validación de partidos políticos convocado por el CNE.

Raelzo Gutiérrez Secretario Ejecutivo Regional de Proyecto Venezuela en el Zulia indicó que aunque las condiciones no sean las más adecuadas asistirán al proceso de validación de su organización política los días 25 y 26 de Marzo del presente año. “Con apenas 22 puntos de validación en un estado tan grande como el Zulia donde cada partido político debe recolectar el 0,5% de Registro Electoral, es decir, 12.500 validaciones hace que el proceso se torne muy difícil, además recordando que aparte de Proyecto Venezuela otros 5 partidos políticos asistirán a la validación los días 25 y 26 de Marzo, fecha impuesta por el Consejo Nacional Electoral, el ente electoral no debería colocarle fechas y horas a la voluntad de una persona para pertenecer a un partido político” Aun así dejó claro que la organización política a la que representa no está dispuesta a ceder espacios y por eso ya están asignados los 44 testigos de los 22 puntos de validación que estarán ubicados en los 21 municipios en la cual hace vida la organización en el estado Zulia.

Finalizo invitando a los ciudadanos a validar en los puntos asignados por el CNE por Proyecto Venezuela, quien desde un principio en el año 1998 ha sido una opción en contra de este régimen y aun lo sigue siendo. “Seguimos trabajando para que unidos todos los Venezolanos construyamos la Venezuela de lo posible”.

DC | Nota de Prensa