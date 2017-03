Protestan en Los Ruices por escasez de medicamentos #22Mar

Las enfermedades no esperan, la salud se deteriora y los pacientes esperan respuesta prontas para atender sus diferentes patologías. Es por ello, que pacientes crónicos y representantes de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) protestan este miércoles “encadenados” en la avenida principal de Los Ruices, a la altura de Los Cortijos, por la escasez de medicamentos. La manifestación fue inicialmente frente a la Farmacia de Alto Costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en Los Ruices.

Pacientes con enfermedades renales, cáncer, párkinson, hipertensión pulmonar, reumatismo y trasplantados tienen pancartas alusivas a la crisis humanitaria y a los medicamentos que no consiguen.

“Voy a hablar en nombre de muchísimos venezolanos. No estamos pidiendo una limosna sino nuestros derecho constitucional a la salud. Además de que no tengo mis medicamentos, también sufro la crisis porque no consigo medicinas ni los pañales de mi madre”, expresó Mildred Rodríguez, paciente con cáncer de mama.

“La ultima decisión del mamarracho que está en la Presidencia es que las medicinas serán distribuidas los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Pues no, yo no estoy dispuesta a arrodillarme ante el gobierno para mantener mi salud. Si algo me sucede será culpa del régimen”, agregó Rodríguez.

El presidente de Codevida, Francisco Valencia, exigió al director del IVSS, Carlos Rotondaro, que se haga presente en la sede de la farmacia para darle respuesta a los pacientes y manifestó que se quedarán el tiempo que sea necesario en el lugar, hasta obtener respuestas.”El señor Rotondaro sabe que cada minutos que estamos bajo el sol se deteriora nuestra salud, así que espero que esté consciente de que debe respondernos para evitar consecuencias graves”.

#22Mar 11:40 AM Pacientes vzlanos cierran Av Ppal Los Ruíces en protesta por medicamentos – @andreina pic.twitter.com/I3CicIy63e — Reporte Ya (@ReporteYa) March 22, 2017

PROTESTA Pacientes trancan la Av Ppal Los Ruices en protesta por falta de medicamentos pic.twitter.com/hrPWepN4hF — Sol Rojas (@sol651) March 22, 2017

La protesta de Codevida tranca el puente de Los Ruices @contrapuntovzla pic.twitter.com/t3aMJx6yOV — Luisa Salomón (@LuuSalomon) March 22, 2017

via @Jojotoweb: Av ppal de los ruices trancada por protesta de beneficiarios de medicinas de alto costo dl IVSS pic.twitter.com/4YPMS72auU — Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) March 22, 2017

