Prepara estas ricas panquecas sin huevo, leche, ni azúcar

Si no tienes los ingredientes y te provoca un rico desayuno con frutas o una merienda con mermelada o chocolate, estas panquecas son la solución.

Al estar en casa siempre nos provoca comer algo dulce o hacer un desayuno especial, pero te das cuenta que no tienes los ingredientes o sencillamente eres alérgica a alguno de los componentes clásicos de las panquetas, no te preocupes con esta receta no te privarás más de platillo que nos hace viajar a la infancia. Toma nota de la receta:

Ingredientes:

145 gramos de harina de trigo

Una lata de soda

Preparación:

1.- Coloca en un bol la harina y agrega poco a poco la soda mientras mezclas.

2.- Continúa mezclando hasta obtener una masa sin grumos.

3.- Deja reposar por 5 minutos.

4.- Pasa una servilleta con un poquito de aceite al sartén y ponlo a fuego medio. Una vez caliente vierte la mezcla para una panqueca.

5.- Deja dorar cada lado de las panquecas.

Una vez terminadas todas las panquecas puedes untarles mermelada, mantequilla o crema de cacao. Si solo quieres comerlas sola sin nada dulce agrega azúcar a la mezcla antes de cocinarlas y listo.

Este desayuno también lo puedes comer salado con ponerle queso, jamón o algún untable salado estará listo para comer.

Tip: Al no tener azúcar en su preparación procura que el relleno sea dulce y de esta forma tendrán el contraste perfecto

DC | Eme de Mujer