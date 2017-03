Por esta razón Messi se siente “destrozado”

Leo Messi no está pasando un buen momento a nivel deportivo. En los últimos partidos no ha rendido al nivel que se espera de él, de uno de los dos mejores jugadores del mundo, además el asunto de su renovación con el Barcelona no acaba de concretarse. Sin embargo, su figura siempre es un gran reclamo para todo tipo de causas humanitarias y él nunca esquiva estos asuntos, sobre todo, cuando se trata de niños. Hya que recordar que es embajador de UNICEF.

En su página de Facebook ha subido un post en el que ha denunciado las penurias que están sufriendo en Siria, con una guerra que dura ya seis años, y en especial se ha acordado de los niños. “Un día de guerra es demasiado. Los niños de Siria llevan seis años sometidos a la violencia y crueldad de un conflicto que los tiene como rehenes. Como padre y Embajador de UNICEF tengo el corazón destrozado. Sumá tu voz a UNICEF para exigir el fin de la guerra”.

Además del post, el mensaje en la página de Facebook de Leo Messi está acompañado de un vídeo en el que, como fondo de la destrucción en las calles y los edificios, aparece una niña invidente cantando una emotiva canción.

DC|AS