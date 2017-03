Podolski se despide de la selección de Alemania con gol del triunfo

En el partido amistoso que marcó su despedida con la selección alemana, Lukas Podolski anotó el miércoles el tanto de la victoria 1-0 sobre Inglaterra.

Podolski, quien usó el brazalete de capitán por vez primera, disparó desde fuera del área y envió el balón al ángulo superior derecho para dar el triunfo a su equipo cuando restaban poco más de 20 minutos.

What a way to end your International Career. Podolski 🔥pic.twitter.com/OHZ1fnDuLJ

— Taye Olusola (@TayeOlusola) March 22, 2017