Pese a perder contra México, Venezuela celebra desempate con Italia

Esteban Quiroz y Brandon Laird conectaron cuadrangulares de tres carreras cada uno para que México derrotara 11-9 a Venezuela, en el Estadio Charros de Jalisco, en Guadalajara. Pero ese triunfo no evitó que los locales quedaran eliminados por diferencial de carreras y que el combinado tricolor tenga la oportunidad de ir a un juego extra contra Italia para definir el segundo clasificado en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

Los italianos terminaron sus primeros tres partidos con 1.0526 carreas permitidas por innings, seguidos por Venezuela (1.1053) y México (1.1176), que pese a celebrar en el terreno, tendrá que empacar y quedarse en casa con las manos vacías por segundo torneo seguido.

“Nosotros no estábamos sacando ninguna cuenta”, soltó el manager Omar Vizquel, en la rueda de prensa después del partido. “Aunque algunos (peloteros) empezaron a preguntar después del octavo inning. La verdad es que nuestra mentalidad era la de ganar. Uno no debería saber nada de eso hasta terminar el juego. Yo quería ganar, pero las cosas no salieron bien”.

Al término del encuentro, la información oficial de MLB aseguró que el desafío extra sería entre los locales y los Azzurri, pero media hora después el Comité Técnico revisó la fórmula matemática e hizo oficial la salida de los mexicanos, que tendrán que disputar una ronda eliminatoria si quieren estar presentes en el Clásico Mundial de 2021.

“Por el resultado, con la diferencia de las carreras permitidas y las anotadas, según sale en los estatutos, la Major League Basseball nos vino a avisar que, por una pequeña diferencia de milésimas, a nosotros nos tocaría jugar contra Italia. Lógicamente fue algo sorpresivo y, bueno, estamos contentos porque vamos a tener otra oportunidad más”.

A primera hora, Puerto Rico había superado 9-3 a Italia, para avanzar invicto a la siguiente ronda del torneo de naciones, que se disputará en San Diego.

Por tercer partido seguido, Venezuela comenzó perdiendo. México fabricó rallys de cinco y tres carreras, en los innings dos y cinco, coronados por los estacazos de Quiroz y Laird, y tomaron ventaja de 8-1.

Pero el equipo Vinotinto no bajó los brazos y anotó ocho veces entre el quinto y el séptimo tramos.

Martín Prado, que en la víspera había ligado de 5-5, continuó encendido y remolcó par de rayitas con sencillo y doble. Robinson Chirinos impulsó otras dos al igual que Víctor Martínez, que sacó un descomunal cuadrangular por la derecha, ante un envío de Sergio Romo en el séptimo.

“Se ha hecho muy difícil para la ofensiva tratar de venir de atrás en todos los juegos”, se lamentó el piloto venezolano. “La verdad es que el pitcheo no nos ha ayudado mucho (Venezuela ha encajado 32 carreras en tres desafíos). Nos han hecho carreras temprano y siempre nos hemos visto contra la pared. Demasiado hemos hecho para tratar de anotar y de regresar en los juegos. Realmente esa no era la mentalidad con la que nosotros creíamos que íbamos a jugar. Yo creía que con los peloteros que tenemos íbamos a jugar una mejor pelota, pero nos ha costado”.

El estelar cerrador Roberto Osuna, que había sido vapuleado por Italia, sacó los últimos dos outs del partido para apuntarse el rescate, pero los criollos habían pisado el plato las veces suficientes para mantenerse con vida en el torneo.

El encuentro de desempate se llevará a cabo a las 9:00 pm de este lunes, en el Estadio Charros de Jalisco.

DESDE EL TERRENO

El manager Omar Vizquel anunció que el derecho Omar Bencomo Jr. será el abridor en el juego extra contra Italia. “Pero tenemos cuatro pitchers disponibles (para el resto del partido: Deolis Guerra, Gregory Infante, Francisco Rodríguez y José Alvarado)”, advirtió. “Varios tuvieron la oportunidad de lanzar dos días seguidos, están los que tuvieron más de 30 picheos también y tengo lesionados que no se pueden sustituir. Eso nos hiere bastante, porque tenemos que usar a los únicos que están disponibles”… Robert Suárez salió lesioando del partido en el octavo inning… El relevista Silvino Bracho, que sufrió un tirón en la corva derecha, no seguirá con Venezuela y será sustituido si el equipo avanza a la siguiente ronda… Salvador Pérez aseguró que acompañará a Venezuela hasta San Diego, si el equipo avanza, antes de volver al campo de entrenamientos de los Reales de Kansas City. El receptor estará fuera al menos dos semanas debido al traumatismo que sufrió en la rodilla izquierda el sábado.

EN CIFRAS

Martín Prado se convirtió el sábado en el primer jugador en la historia del Clásico Mundial de Béisbol que conecta cinco inatrapables en un juego… El desafío del sábado, que ganó Venezuela 11-10 a Italia, en 10 innings, fue el primer encuentro en los anales del CMB en el que los dos equipos anotan 10 o más carreras… Miguel Cabrera ligó de 4-1 y ahora suma 20 imparables en sus cuatro participaciones en el CMB. La cifra lo coloca en un selecto grupo de bateadores con 20 o más hits en el torneo. Esta lista también la integran Frederich Cepeda (32), Carlos Beltrán (24), Yulieski Gurriel (24), Ichiro Suzuki (24) y Jorge Cantú (24).

DC|LVBP