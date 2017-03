Partidos, a validar. Por Joaquin Chaparro O. (@joaquinchaparro) 

Aunque el régimen mino el camino de las relegitimaciones de los partidos políticos, le está saliendo el tiro por la culata. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), está consciente que el proceso de validación de los partidos políticos, en los términos y las condiciones fijadas por el Ministerio Electoral (CNE), es contrario a la democracia, pero, cuando existe voluntad todo es posible. En relación a este tema, exhorto a los líderes de los partidos políticos que hagan campaña intensa para impulsar la validación de sus partidos, a tomar la calle de manera cívica, y pacífica, convocando con panfletos informáticos sobre el proceso de validación para mover la militancia, dejando claro la fecha, horas, días, sitios de concentración y desplazamientos a los puntos.

Lo mejor en unidad, es no pisarse la manguera entre bomberos, porque la lucha no es entre nosotros, por el contrario, tenemos un adversario común, que no es fácil de enfrentar, es un monstruo de mil cabezas con recursos financieros, asesores costosos, que domina y controla a cuatro de los cinco poderes públicos. Por ello, tenemos que organizarnos adecuadamente para poder desarrollar las estrategias adecuadas, oportunas e imprescindibles en este momento crucial, complejo y muy difícil por el que atraviesa la patria.

Todas las dificultades, tramposerías, aprietos, y trances a los cuales nos quiere llevar el gobierno nacional tiene por intención generar conflictos entre los partidos políticos que lo adversan, su deseo es disgregar la MUD, porque reconoce que mientras mayor sea la unidad, mayor será la derrota electoral que recibirá en los eventuales procesos electorales.

Los resultados de la primera vuelta de relegitimación de las organizaciones políticas el pasado fin de semana, demostró al gobierno y al país que si podemos validar, con disciplina militante, con responsabilidad política, y con una logística gerencial que comienza a derrotar la estrategia política del gobierno inmerso en su propio laberinto y no cabe duda alguna que ganaremos cualquier elección en el país, cualquiera que pase por el “home plate”, la mandaremos para las gradas.

En este sentido, hago un llamado a la reflexión unitaria y asumir todos el mismo rol en defensa de los problemas que padecemos los venezolanos, además, por las siguientes razones:

1.-Porque este País es profundamente Democrático.

2.-Porque hay diversidad de partidos políticos.

3.-Porque confiamos, defendemos y creemos en la libertad de expresión.

4-. Porque estamos vivos y somos Demócratas a pesar de los intentos de quebrar nuestro espíritu de lucha.

Entonces, debemos estar alerta, porque todos los movimientos operativos de Maduro, están bajo la estrategia de dilatar, dividir y desmovilizar al pueblo. Los venezolanos nos exigen cumplir nuestros acuerdos de la unidad y al hacerlo no tendremos problemas con nuestras victorias, pero si no estamos a la altura de nuestros acuerdos unitarios, preparémonos para lo peor. Por eso, pido a los venezolanos, validemos y derrotemos al Ministerio Electoral como preámbulo del rescate de la democracia. Partidos a echarle bolas, ¡vamos al ataque! como le decían al perro Rintintin.

DC / Joaquín Chaparro / Ex Concejal de Maracaibo / @joaquinchaparro