Ocariz: La gran presencia para validar por Primero Justicia demuestra que los venezolanos respaldan el Cambio

El dirigente nacional de Primero Justicia, Carlos Ocariz, ofreció un balance de cómo se encuentran los puntos de validación en los diferentes municipios y estados, al destacar que el pueblo se ha desbordado nivel nacional, generando una gran presencia para validar y demostrando que los venezolanos exigen y respaldan el Cambio en el país.

“Los venezolanos están fortaleciendo los partidos políticos para presionar y exigir elecciones YA”, aseveró.

El dirigente de la tola amarilla manifestó que el proceso de validación ha sido lento a diferencia de los otros fines de semana, al destacar que se cuenta con menos máquinas, “hoy tenemos menos máquinas que los fines de semana pasados, no solo acá sino en todo el país, no entendemos porque el CNE no permite una segunda máquina”.

Expresó que en los estados Guárico, Nueva Esparta y Miranda se está presentando algo de lentitud con el proceso de validación, “le pedimos paciencia a todos quienes validan por el Cambio”, dijo.

Ocariz agradeció la receptividad y la presencia de los venezolanos en todos los puntos. “Nunca nos vamos a retirar de la lucha porque somos los guerreros siempre”, concluyó Ocariz.

DC/NP