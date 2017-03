¡Nunca es tarde! Asumió su homosexualidad a los 95 años

Roman, es un hombre estadounidense de 95 años, quien luego de dos hijos, cinco nietos, un bisnieto y 67 años de casado, ha decidido asumir su homosexualidad, reseña Cromosomax.

“Hubo ciertas cosas que quería que el mundo supiera, supe que era gay desde que tenía cinco años”, responde Roman al youtuber, Davey Wavey, ante la pregunta de por qué decidió asumir su orientación sexual.

Wavey conoció a Roman a través de su nieto, Brandon Gross, quien actualmente está escribiendo un libro titulado, On My Way Out, donde relatará las vivencias y los pensamientos de su abuelo, además de la manera en la cuál asumió la homosexualidad y se lo confesó a su familia.

“Simplemente les dije que nací y que toda mi vida fui gay. Les conté toda la tragedia de mi vida y ellos entendieron lo que me pasó. Porque, solo decir ‘Soy gay’ ¡Es ridículo! ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué?”, dice haciendo referencia a todas las preguntas que podían surgir en ellos si no explicaba todo lo que había vivido. “¿Te imaginas 90 años estando en el clóset?”, agrega.

Para finalizar, Wavey quiso preguntarle a Roman si le gustaría tener un novio aún a esta edad y cuál sería su tipo de hombre. Tras un breve momento, el hombre aceptó que sí le gustaría tener una compañía sin importar cómo luzca.

“No vería su cara, vería su corazón. Alguien en quien apoyarse. Alguien que sienta el latido del corazón. Y nadie puede hacer eso a menos que lo ames. Seré muy honesto en esto, realmente no necesito ninguna conexión mental o física. No la necesito, pero la quiero. Quiero ir a dormir y tener a alguien cerca. No por otra razón, más que estar seguro de que a alguien le importas”, relata.

DC/LN